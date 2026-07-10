Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 21,4 tỷ đồng bị truy nã tại An Giang

Chiều 10/7, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh) và Công an phường Sài Gòn bắt, di lý đối tượng Nguyễn Thị Thoại My (sinh năm 1991, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến địa phương. My là đối tượng đang trốn quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trong quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Thoại My trước đây là nhân viên của một ngân hàng chi nhánh Kiên Giang (trụ sở đặt tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Vào khoảng tháng 2-9/2025, My nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách vay tiền của người này rồi trả cho người khác; đồng thời trả một phần vốn và lãi cho chính họ để tạo lòng tin.

Để vay được tiền, My đã nói dối mục đích vay để làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng và thỏa thuận trong vài ngày sẽ hoàn trả lại tiền gốc cùng tiền lãi suất theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, My đã sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân, sau đó bỏ trốn.

Với thủ đoạn trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) đã tiếp nhận đơn của 5 bị hại với tổng số tiền My chiếm đoạt trên 21,4 tỷ đồng. Ngày 6/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoại My.

Tuy nhiên, My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 23/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) có quyết định truy nã đối với My về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Sau thời gian xác minh, truy bắt, đến khoảng 16 giờ ngày 9/7/2026, trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) phối hợp với Phòng nghiệp vụ và Công an phường Sài Gòn bắt giữ My khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội mua bán hàng cấm Đến ngày 4/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Cam Đường đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Toán khi đang lẩn trốn tại Tổ 15, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

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