Hải quan triệt phá thu giữ số lượng lớn hồng phiến, ma túy và vũ khí quân dụng

Ngày 10/7, Cục Hải quan thông tin nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn nguồn ma túy qua biên giới, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã liên tục phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt tại các địa bàn trọng điểm.

Cụ thể, vào tối ngày 3/6 tại xã Khe Sanh, lực lượng hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị và Biên phòng tỉnh khống chế hai đối tượng mang quốc tịch Lào là Chiu và Tia, thu giữ tại chỗ 12.000 viên hồng phiến được vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Tiếp đó, vào sáng ngày 8/6 tại phường Nam Đông Hà, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp cùng lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng H.V.Q và N.N.V khi đang vận chuyển 18.000 viên hồng phiến cùng 2 kg ma túy đá. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng chủ mưu T.T.T tại xã Ái Tử, lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng cùng 121 viên đạn.

Tiếp đến, ngày 22/6 tại xã Cam Hồng, Chi cục Hải quan khu vực IX cùng phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 thuộc Cảnh sát biển Việt Nam và Phòng PC04 triệt phá một đường dây vận chuyển khác, bắt giữ hai đối tượng trú tại Đakrông và Tân Lập, thu giữ 38.000 viên hồng phiến cùng 4 kg ma túy đá.

Đến ngày 23/6/2026 tại xã Khe Sanh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng N.Đ.P, thu giữ 73 viên ma túy.

Hai đối tượng H.V.Q và N.N.V khi đang vận chuyển 18.000 viên hồng phiến cùng 2 kg ma túy đá. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Tổng kết toàn bộ chuyên án, lực lượng Hải quan đã bắt giữ 7 đối tượng, tịch thu 68.073 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá, một khẩu súng quân dụng cùng 121 viên đạn. Các đối tượng và toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đợt cao điểm tấn công này là kết quả từ việc thực hiện Kế hoạch số 16666/KH-CHQ ngày 25/5/2026 của Cục Hải quan về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đồng thời hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường đặc khu không ma túy.”

Trong thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại vào công tác giám sát. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ đẩy mạnh thu thập và phân tích thông tin nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngay tại khu vực cửa khẩu, biên giới./.

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