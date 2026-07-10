Ngành Thuế tập huấn quy định mới hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Ngày 10/7, Cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành nhằm phổ biến các nghị định, thông tư mới hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 34 điểm cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Chi cục Thuế cơ sở.

Tại hội nghị, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết thực hiện phân công của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã chủ trì, tham mưu trình Bộ trình Chính phủ ban hành các Nghị định và trình Bộ ban hành các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.

Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử; Nghị định số 255/2026/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ký ban hành các Thông tư số 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế; Thông tư số 91/2026/TT-BTC quy định chi tiết về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử; Và Thông tư số 95/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) và cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA).

Theo ông Lê Long, đây là những văn bản hướng dẫn có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế, cần được quán triệt kịp thời để áp dụng thống nhất trong toàn ngành.

Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghị định, thông tư mới, cập nhật quy định về hóa đơn điện tử, đăng ký thuế và quản lý thuế. (Ảnh: Phạm Hậu/Vietnam+)

Phổ biến các nội dung sửa đổi về hóa đơn và chứng từ điện tử theo Thông tư 91/2026/TT-BTC, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách và Thuế quốc tế, nhấn mạnh quy định mới đã lược bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy theo Luật Quản lý thuế. Quy định mới phân định rõ đối tượng sử dụng hóa đơn có mã và không có mã, bổ sung một số lĩnh vực đặc thù vào nhóm không có mã và bắt buộc sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đối với một số ngành nghề bán lẻ.

Đáng chú ý, thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu được điều chỉnh thống nhất là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Để tháo gỡ vướng mắc thực tế từ các thiên tai (như bão Yagi) có thể dẫn đến sự cố mất điện và Internet, quy định mới cho phép người nộp thuế gặp sự cố bất khả kháng được chậm lập và gửi hóa đơn tối đa 3 ngày làm việc sau khi khắc phục sự cố mà không bị xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, chủ sàn thương mại điện tử bắt buộc phải cung cấp thông tin người mua để người bán thực hiện việc lập hóa đơn theo đúng quy định.

Liên quan đến công tác đăng ký thuế, bà Phạm Thị Hồng, Chuyên viên chính Ban Chính sách và Thuế quốc tế giới thiệu những nội dung trọng tâm của Thông tư 90/2026/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 thay thế Thông tư 86/2024/TT-BTC. Thông tư mới thúc đẩy việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký thuế trực tuyến toàn trình và tự động đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, người nộp thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp sẽ không yêu cầu phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chuyển đi. Thay vào đó, việc hoàn thành nghĩa vụ thuế tiếp tục được thực hiện tại nơi chuyển đến, giúp cắt giảm thủ tục hành chính đáng kể. Tuy nhiên, quy định mới tăng cường quản lý bằng cách yêu cầu các cá nhân là chủ sở hữu hoặc đại diện pháp luật của doanh nghiệp cũ đang bị nợ thuế hoặc ngừng hoạt động phải hoàn thành nghĩa vụ thuế cũ trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Lê Long yêu cầu lãnh đạo, công chức toàn ngành Thuế nghiêm túc tham gia, chủ động nêu các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để được hướng dẫn nhất quán. Sau hội nghị, Văn phòng và Ban Chính sách Thuế sẽ tổng hợp ý kiến của các địa phương để xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai đồng bộ. Lãnh đạo Cục Thuế cũng đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền kịp thời, chính xác các điểm mới của chính sách thuế để cộng đồng người nộp thuế sớm nắm bắt và tuân thủ đúng quy định./.

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Quản lý thuế Chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này quá thời hạn nộp 120 ngày trở lên bị hoãn xuất cảnh.