BIDV dự kiến dành hơn 3.276 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Phương án này trước đó cũng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 20/7/2026, trong khi ngày thanh toán dự kiến là 20/8/2026.

Với tỷ lệ chi trả 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu, BIDV dự kiến chi khoảng 3.276 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Cổ tức sẽ được chi trả cho toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2026, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 8.572 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ cả hoạt động tín dụng và dịch vụ.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của BIDV đạt gần 3,39 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm và tiếp tục thuộc nhóm ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng, tăng 2%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt khoảng 2,14 triệu tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm./.

BIDV công bố nhân sự cấp cao, ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch BIDV công bố nhân sự cấp cao mới, ông Lê Ngọc Lâm trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị, thúc đẩy phát triển bền vững ngân hàng thương mại nhà nước.