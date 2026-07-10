Vietcombank chuẩn bị chi hơn 3.760 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu. Phương án này trước đó đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 24/7, trong khi ngày thanh toán dự kiến là 27/8.

Như vậy, với tỷ lệ 4,5%, Vietcombank sẽ chi khoảng 3.760 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Tại thời điểm thực hiện, ngân hàng có hơn 8,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ.

Cổ đông lớn nhất tại Vietcombank hiện nay vẫn là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu 63,34%, xếp sau là cổ đông nước ngoài Mizuho Bank (Nhật Bản) với tỷ lệ 12,7%. Tại đợt chia cổ tức tiền mặt này, hai cổ đông lớn kể trên sẽ nhận về lần lượt gần 2.400 tỷ và gần 500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 17.651 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.462 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án đầu tư công, hạ tầng và khối doanh nghiệp FDI./.

Vietcombank dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 Vietcombank dự kiến phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong năm 2026, song song với kế hoạch tăng vốn điều lệ và mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 46.200 tỷ đồng.