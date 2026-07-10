Chủ tịch ECB khẳng định đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt, đồng thời bác bỏ những lo ngại cho rằng dự án này được thiết kế nhằm theo dõi các giao dịch thanh toán của người dân.

Trong trả lời phỏng vấn báo giới ngày 9/7, bà Lagarde đưa ra khẳng định trên trong bối cảnh Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua lập trường đàm phán đối với dự luật về đồng euro kỹ thuật số sau nhiều tháng thảo luận.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở đường cho các cuộc thương lượng giữa EP và Hội đồng Liên minh châu Âu (EU).

Theo kế hoạch, các bên đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán và thông qua văn bản pháp lý vào cuối năm 2026.

Bà Lagarde hoan nghênh việc EP thông qua với đa số lớn văn bản ủy quyền đàm phán, đồng thời nhấn mạnh đồng euro kỹ thuật số được phát triển nhằm đưa tiền do ngân hàng trung ương phát hành bước vào kỷ nguyên số, trong bối cảnh các hệ thống thanh toán điện tử trên thế giới phát triển nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo Chủ tịch ECB, cũng giống như tiền giấy và tiền xu hiện nay, đồng euro kỹ thuật số sẽ có địa vị pháp lý là phương tiện thanh toán hợp pháp. Điều này đồng nghĩa người dân vẫn có quyền sử dụng tiền mặt để thanh toán ở mọi quốc gia thành viên EU và đồng euro kỹ thuật số sẽ cùng tồn tại với tiền mặt thay vì thay thế hình thức thanh toán truyền thống.

Bà cũng cho biết ECB sẽ công bố chiến lược mới đối với tiền giấy euro vào cuối năm nay, trong đó sẽ giới thiệu các phương án thiết kế mới cho đồng tiền chung châu Âu. Theo bà, tiền mặt sẽ không biến mất mà sẽ được đổi mới để đáp ứng nhu cầu của người dân trong giai đoạn mới.

Đề xuất phát hành đồng euro kỹ thuật số trước đó từng vấp phải sự phản đối của một số nghị sỹ châu Âu do lo ngại đồng tiền số do ngân hàng trung ương phát hành có thể làm suy giảm quyền riêng tư của người sử dụng, tạo điều kiện để cơ quan quản lý theo dõi các giao dịch tài chính hoặc từng bước làm giảm vai trò của tiền mặt trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, bà Lagarde khẳng định mục tiêu của ECB không phải là giám sát các khoản thanh toán của công dân mà là cung cấp thêm một phương tiện thanh toán an toàn, đáng tin cậy và phù hợp với xu thế số hóa.

Theo bà Lagarde, một trong những động lực quan trọng nhất của dự án là tăng cường quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trong lĩnh vực thanh toán.

Hiện khoảng 60% các giao dịch thanh toán bằng thẻ tại châu Âu được xử lý thông qua các mạng lưới thanh toán thuộc sở hữu nước ngoài, chủ yếu của Mỹ và một phần của Trung Quốc. Điều này khiến EU phụ thuộc đáng kể vào hạ tầng thanh toán bên ngoài, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.

Chủ tịch ECB cho rằng châu Âu cần xây dựng một giải pháp thanh toán do chính mình kiểm soát nhằm củng cố chủ quyền tài chính, tăng khả năng chống chịu của hệ thống thanh toán và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Theo bà, đồng euro kỹ thuật số sẽ là một trong những công cụ quan trọng giúp EU hiện thực hóa mục tiêu này trong những năm tới./.

Nghị viện châu Âu ủng hộ khởi động đàm phán đồng euro kỹ thuật số Liên minh châu Âu tin rằng đồng euro kỹ thuật số sẽ là giải pháp giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán của Mỹ như Visa và Mastercard, hay Apple Pay và Google Pay.