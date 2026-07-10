Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ: "Bò tót" tiếp đà thăng hoa, thách thức "Quỷ đỏ"

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với hành trang là chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng khi họ duy trì sự ổn định xuyên suốt từ vòng bảng, đồng thời vẫn đang giữ chuỗi sạch lưới "vô tiền khoáng hậu".

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente, Tây Ban Nha hiện tại không còn quá rườm rà mà đã trở nên thực dụng hơn, họ biết tăng tốc đúng thời điểm và đặc biệt là rất nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh từ kiểm soát sang tấn công trực diện.

Trong 5 trận gần nhất, Tây Ban Nha giành tới 4 chiến thắng, ghi được 9 bàn và đặc biệt chưa để thủng lưới bàn nào, một thống kê cho thấy sự chắc chắn gần như tuyệt đối nơi hàng phòng ngự.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bỉ lại thể hiện một bộ mặt vô cùng tích cực khi họ là một trong những đội bóng có hàng công hiệu quả nhất tại giải đấu năm nay. Sau 5 trận, Bỉ đã ghi tới 13 bàn thắng, con số cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ ấn tượng của đội bóng này./.