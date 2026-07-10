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Xem trực tiếp trận Tây Ban Nha-Bỉ tại tứ kết World Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ sẽ có màn chạm trán trên sân SoFi (Mỹ) để tranh tấm vé thứ 2 vào bán kết World Cup 2026.

Bỉ liệu có phá dớp trước Tây Ban Nha để vào bán kết World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bỉ liệu có phá dớp trước Tây Ban Nha để vào bán kết World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ sẽ đối đầu trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ) vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam) để tranh tấm vé thứ 2 vào bán kết World Cup 2026.

Trước cuộc chạm trán này, hai đội từng có 22 lần gặp nhau, trong đó Tây Ban Nha đang giành ưu thế vượt trội với 12 trận thắng, 5 hòa và 5 thua trước Bỉ.

Kể từ năm 1990 đến nay, Tây Ban Nha bất bại trước Bỉ ở 8 lần so tài với Bỉ, trong đó thắng 5 trận liên tiếp gần nhất.

Ở thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha cũng thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng tại World Cup 2026 với chuỗi bất bại và đang là đội duy nhất giữ sạch lưới kể từ đầu giải.

Bên kia chiến tuyến, lịch sử đối đầu không ủng hộ Bỉ nhưng những kết quả gần đây mang đến cho họ sự tự tin "phá dớp" trước Tây Ban Nha sau 40 năm.

Tại World Cup 2026, đoàn quân của Garcia cũng đang có được thành tích bất bại. Đáng chú ý, ở hai trận vòng knock-out, Bỉ đã thi đấu đầy ấn tượng để tạo nên màn ngược dòng không tưởng 3-2 trước Senegal (vòng 1/16) và vùi dập chủ nhà Mỹ 4-1 (vòng 1/8).

Với những gì đã diễn ra, trận cầu Tây Ban Nha-Bỉ hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Đội bóng nào giành quyền đi tiếp sẽ gặp Pháp ở bán kết.

Trận tứ kết World Cup 2026 thứ 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo./.

(Vietnam+)
#Tây Ban Nha-Bỉ #World Cup 2026 #Bán kết World Cup 2026 #Thành tích đối đầu Bỉ Tây Ban Nha
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WORLD CUP 2026

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