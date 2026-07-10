Khởi tranh Vòng chung kết Giải Bóng đá U17 Vô địch Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026

Chiều nay 10/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2026 và công bố Nhà tài trợ chính là Nhãn hàng Nước tăng lực Rồng Đỏ (Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Việt Nam).

Cam kết đồng hành của nhãn hàng Nước tăng lực Rồng Đỏ với Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên thương hiệu tài trợ chính cho một giải đấu bóng đá cấp quốc gia, thể hiện mong muốn tiếp thêm năng lượng cho thế hệ tương lai của bóng đá nước nhà.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhấn mạnh, sự đồng hành của URC Việt Nam thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cũng như sức lan tỏa của giải đấu.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF khẳng định, thành công của Đội tuyển U17 Việt Nam khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đào tạo trẻ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống các giải trẻ quốc gia, trong đó có Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VFF)

Đại diện Nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consul, Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Ban Tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực và thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, qua đó cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Sau lễ ký kết, Ban Tổ chức đã tiến hành bốc thăm phân chia bảng đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại và sẽ diễn ra từ ngày 16/7 đến 29/7/2026 tại Sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Kết quả bốc thăm đưa đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai vào bảng A, cùng với các đối thủ là Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng và PVF.

Đội đương kim vô địch của giải đấu là Hà Nội sẽ nằm ở bảng C, với các đối thủ là Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Bảng B sẽ là sự cạnh tranh của Sông Lam Nghệ An, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, PVF-CAND và Đồng Nai.

Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với VTVcab truyền hình trực tiếp và phát sóng trên hệ sinh thái của VTVcab và VFF./.

Khởi tranh Vòng Chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 12/7 đến hết ngày 25/7, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.