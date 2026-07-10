Chính trị

Việt Nam tri ân các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong kháng chiến

Ngày 10/7, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh vì Việt Nam, đồng thời ra mắt sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960-2020)

Việt Nam tri ân các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong kháng chiến

Ngày 10/7, Bộ Quốc phòng phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam cách đây 60 năm, đồng thời ra mắt cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960-2020).

Tại buổi lễ, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuente khẳng định sự hy sinh của các chuyên gia Cuba là minh chứng cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, nhắc lại tuyên bố nổi tiếng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Cuốn sách góp phần lưu giữ những dấu ấn, thành tựu và kinh nghiệm trong 60 năm hợp tác quốc phòng giữa hai nước./.

(Vietnam+)
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