Việt Nam tri ân các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong kháng chiến

Ngày 10/7, Bộ Quốc phòng phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam cách đây 60 năm, đồng thời ra mắt cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960-2020).

Tại buổi lễ, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuente khẳng định sự hy sinh của các chuyên gia Cuba là minh chứng cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, nhắc lại tuyên bố nổi tiếng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Cuốn sách góp phần lưu giữ những dấu ấn, thành tựu và kinh nghiệm trong 60 năm hợp tác quốc phòng giữa hai nước./.

Việt Nam và Cuba thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới Từ ngày 20-22/6, Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thăm Cuba với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm