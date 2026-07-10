Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tri ân người có công tại Thanh Hóa

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 10/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã đến dâng hương, tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa có nhiều cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển; đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Hình ảnh nữ dân quân chỉ nặng khoảng 42kg nhưng đã vận chuyển hai hòm đạn pháo 37mm nặng gần 100kg vượt mưa bom, bão đạn tiếp tế cho trận địa phòng không đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thắp hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. (Ảnh: TTXVN phát)

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, nữ dân quân trẻ tuổi Ngô Thị Tuyển được kết nạp Đảng ngày 26/5/1965. Ngày 1/1/1967, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa 21 tuổi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm thương binh Đào Đình Hảo (tỷ lệ thương tật 81%) tại tổ dân phố Trường Thi, phường Hạc Thành. Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của thương binh Đào Đình Hảo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," giáo dục con cháu kế tục truyền thống cha ông, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ trân trọng những giá trị của hòa bình, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phó Chủ tịch nước dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại tỉnh An Giang Lễ truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại An Giang, thể hiện lòng biết ơn và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

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