Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1246/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Y Nhuân Byă, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (08/7/2026).

Trước đó, tại Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 02/7/2026), ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao (77/77 tán thành).

Ông Y Nhuân Byă sinh năm 1979; dân tộc Ê đê; quê quán tại tỉnh Đắk Lắk. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Luật; Lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng công tác ở Huyện đoàn Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (cũ); Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031./.

Công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được bầu là 84 đại biểu; số người trúng cử 84 người (đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần).