Thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác giữa Aichi với các địa phương của Việt Nam

Chiều 10/7, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản) cùng các thành viên đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào đầu tháng 5 vừa qua đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị, nhân dân và các địa phương Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết hiện Chính phủ Việt Nam đã giao Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan rà soát toàn bộ công việc, đôn đốc tiến độ triển khai để đảm bảo đạt kết quả thực chất và tốt nhất.

Đánh giá cao thế mạnh của tỉnh Aichi, cũng như nền tảng hợp tác với các địa phương Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thống đốc Omura Hideaki tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác địa phương giữa Aichi với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, qua đó đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng dẫn chứng Tập đoàn Toyota của tỉnh Aichi đã đầu tư rất sớm tại Phú Thọ (trước đây là Vĩnh Phúc) và đang hoạt động, phát triển rất hiệu quả. Đồng thời, bà đánh giá cao việc Phú Thọ phối hợp triển khai nhanh chóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất ô tô của Toyota, đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung thực hiện các mục tiêu lớn đến năm 2030 và năm 2045 nhằm trở thành nước phát triển có thu nhập cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển then chốt, Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn của Aichi sang nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại Việt Nam cũng như có các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua sự kết nối giữa tỉnh Aichi với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam.

Thông qua các hoạt động hợp tác này sẽ vun đắp cho quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia và cùng nhau chia sẻ vì sự phát triển chung của mỗi quốc gia.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, Thống đốc tỉnh Aichi Omura Hideaki bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Aichi và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa.

Thống đốc Omura Hideaki cho biết, Aichi là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam.

Aichi cũng là địa phương có đông người Việt Nam sinh sống nhất tại Nhật Bản với khoảng 71.000 người. Sân bay quốc tế Chubu của tỉnh hiện có đường bay thẳng tới Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Thống đốc Aichi cũng cho biết, địa phương nhiều năm qua đều tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Nagoya, thu hút đông đảo người dân tham dự, qua đó góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Aichi đã có mối quan hệ hợp tác kinh tế, giao lưu lâu dài với Việt Nam từ hơn 10 năm trước thông qua việc ký biên bản ghi nhớ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thành lập bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp "Aichi Desk," cũng như thỏa thuận hợp tác hữu nghị kéo dài 10 năm qua với Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi tới Hà Nội, ông Omura Hideaki cho biết ông cũng đã có chuyến làm việc rất hiệu quả với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành liên quan.

Thống đốc Omura Hideaki nhất trí với đề xuất của Phó Thủ tướng về tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khẳng định tỉnh Aichi sẽ nỗ lực đóng góp, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam.

Ông Omura Hideaki chia sẻ các doanh nghiệp chế tạo của Aichi và Nhật Bản nói chung đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng; do đó, việc hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực từ Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Thống đốc cũng giới thiệu về trung tâm "Station AI" hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của tỉnh (được khai trương cách đây 2 năm, có hợp tác với Station F của Pháp) và bày tỏ mong muốn kết nối, trao đổi sâu hơn với các bộ, ngành Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các trường đại học danh tiếng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp này, Thống đốc Omura Hideaki đã thông tin về việc tỉnh Aichi sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 và Đại hội Thể thao châu Á dành cho người khuyết tật (Para Games) lần thứ 5 vào tháng 9 và tháng 10 tới đây.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 20.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á, trong đó có đoàn Việt Nam tham dự.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Việt Nam sẽ chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự với tinh thần và khí thế tốt nhất để đóng góp vào thành công chung của đại hội.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự sự kiện này tranh tài ở nhiều bộ môn, trong đó có các bộ môn thế mạnh là Karate, Bắn súng, Cầu mây, cùng với bộ môn Bóng đá.

Ghi nhận tình cảm hữu nghị và sự đóng góp to lớn của Thống đốc Omura Hideaki đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự trân trọng và nhắc lại việc Nhà nước Việt Nam đã trao tặng ông Huân chương Hữu nghị cao quý vào năm 2018.

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận sâu sắc vai trò cá nhân và những đóng góp bền bỉ của Thống đốc đối với việc củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản nói chung cũng như giữa tỉnh Aichi với các địa phương Việt Nam nói riêng.

Phó Thủ tướng mong rằng, Thống đốc Omura Hideaki sẽ tiếp đồng hành, gắn bó và có đóng góp vào sự phát triển của các địa phương Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nói chung./.

Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác bảo vệ sở hữu trí tuệ Cục trưởng Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và lực lượng quản lý thị trường trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ thời gian gần đây.