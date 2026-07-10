Đã quy tập 29 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến 16 giờ ngày 10/7, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau hai ngày mở rộng diện tích tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành trước kia), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát hiện và quy tập được thêm 18 bộ hài cốt các liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, riêng trong ngày 10/7 đã tìm thấy 13 bộ hài cốt liệt sỹ và 8 bộ di vật.

Ghi nhận tại hiện trường trong ngày 10/7 cho thấy, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc, khẩn trương nhưng cần mẫn, tỉ mẩn bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm từng dấu hiệu về các hài cốt liệt sỹ. Từng phần đất được kiểm tra cẩn thận, xác định trước khi được chuyển ra khỏi hố đào.

Các hài cốt liệt sỹ sau khi được phát hiện được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển về khu vực kiểm tra, thu thập, hài cốt, di vật và công tác số hóa xác định thông tin liệt sỹ trong sự theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ.

Các hài cốt liệt sỹ sau đó được tiến hành bọc bảo quản và đưa về quàn tại Khu tưởng niệm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 7 cho biết, lãnh đạo Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quán triệt sâu sắc tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, sớm đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình và quê hương./.

Gia Lai khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sỹ tại di tích Cấm An Sơn Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiến hành khoanh vùng, rà soát thực địa tại di tích lịch sử Cấm An Sơn nghi có hố chôn liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.