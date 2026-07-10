Vận hành Module 'Tra cứu giấy phép lái xe' trên Cổng thông tin Công an Hà Nội

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ ngày 13/7/2026, đơn vị sẽ chính thức đưa vào vận hành Module “Tra cứu giấy phép lái xe” trên Cổng thông tin điện tử Công an thành phố.

Tiện ích này giúp người dân dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác thực hiện Module "tra cứu Giấy phép lái xe" cho Công an cấp xã có điểm cấp đổi Giấy phép lái xe.

Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình khai thác, cập nhật dữ liệu, vận hành hệ thống và hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích.

Thông qua Module, người dân sau khi thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe có thể chủ động tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ mà không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ để hỏi thông tin như trước.

Chỉ cần truy cập Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội và nhập các thông tin theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động đối chiếu dữ liệu, hiển thị tình trạng xử lý hồ sơ, đơn vị đang giải quyết, địa điểm trả kết quả và thời gian dự kiến nhận giấy phép lái xe.

Việc công khai trạng thái xử lý hồ sơ giúp người dân chủ động theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, Module hỗ trợ giảm số lượng yêu cầu tra cứu trực tiếp, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, việc triển khai Module đến Công an cấp xã sẽ phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng công an địa phương trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi cư trú, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với ứng dụng công nghệ số ngay từ cơ sở.

Để bảo đảm hệ thống hoạt động hiệu quả, Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, duy trì vận hành ổn định, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu của người dân.

Việc đưa Module “Tra cứu giấy phép lái xe” vào hoạt động tiếp tục khẳng định quyết tâm của Phòng Cảnh sát giao thông trong đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp./.

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