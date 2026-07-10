Vụ lật tàu tại đặc khu Vân Đồn: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Công tác tìm kiếm cứu nạn đối với vụ lật tàu mang số hiệu HP-4914 xảy ra tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn đã hoàn thành vào trưa 10/7.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng bị mắc kẹt trong cabin tàu và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn, hai nạn nhân tử vong được xác định là anh em ruột gồm ông Trương Văn Phượng (sinh năm 1973) và ông Trương Văn Hạnh (sinh năm 1978), cùng trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Cụ thể vào lúc 17 giờ ngày 9/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ông Trương Văn Phượng. Suốt đêm 9/7 và sáng 10/7, các lực lượng tiếp tục duy trì tìm kiếm, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị lặn chuyên dụng tại khu vực tàu bị nạn cùng vùng nước lân cận.

Đến 12 giờ 50 phút ngày 10/7, thi thể của ông Trương Văn Hạnh đã được tìm thấy. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp y và khám nghiệm theo quy định của pháp luật, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 9/7, tàu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (sinh năm 1973, trú phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng, chở theo 5 người, đã bị lật tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn.

Theo thông tin ban đầu, tàu HP-4914 có trọng tải khoảng 2.000 tấn, chuyên chở cát từ đảo Minh Châu (Quảng Ninh) về Hải Phòng. Tuyến hành trình này các thuyền viên mới thực hiện được 4 chuyến, đến chuyến thứ 5 thì gặp nạn.

Khoảng 13 giờ 20 ngày 9/7, khi đang vận chuyển cát từ đảo Minh Châu về khu vực Vũ Yên (thành phố Hải Phòng), tàu va phải đá ngầm gần khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn.

Cú va chạm làm mạn phải mũi tàu bị thủng lớn, nước tràn vào khoang rất nhanh. Các thuyền viên đã tìm cách ứng cứu và phát tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên chỉ khoảng 10 phút sau, con tàu đã chìm một nửa rồi lật úp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn đã huy động lực lượng công an, biên phòng, quân sự, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 9/7, lực lượng chức năng đã cứu sống kịp thời 3 người và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, bao gồm: thuyền trưởng Vũ Thành Long (53 tuổi), ông Bùi Văn Nhở (45 tuổi) và anh Nguyễn Văn Cương (39 tuổi). Hiện sức khỏe của cả 3 người đã ổn định.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 5 người trên tàu bị nạn đã được xác định, trong đó có 3 người được cứu sống và 2 người tử vong.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời triển khai xử lý các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật./.

Đã tìm thấy 1 thi thể trong vụ tàu hàng bị lật trên vùng biển đặc khu Vân Đồn Sáng ngày 10/7, Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật tàu số hiệu HP-4914 xảy ra trên vùng biển Bản Sen.

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