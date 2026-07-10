Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án trốn thuế hàng trăm tỷ tại Công ty vàng bạc Phương Xuân

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế,” quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1946, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1974, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường quản lý lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại doanh nghiệp này.

Sau quá trình kiểm tra, xác minh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình quản lý và điều hành Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, 2 bị can Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán sản phẩm cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, bỏ ngoài sổ sách nguồn thu nhập của công ty.

Nhằm mục đích trốn thuế, các đối tượng còn yêu cầu nhân viên và người thân lập 21 tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch thanh toán với khách hàng, thay vì thông qua tài khoản chính thức của công ty.

Cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn từ năm 2022-2024, thông qua các tài khoản cá nhân này, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, nhưng bình quân mỗi tháng chỉ kê khai và nộp thuế từ 10-20 triệu đồng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai thuế là gần 600 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách Nhà nước gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Chủ trang Facebook bán đồ hiệu bị phạt 3 tỷ đồng vì trốn thuế Hường là chủ trang Facebook bán kim cương, túi Hermes, Louis Vuitton bị buộc tội thu về gần 835 tỷ đồng nhưng không kê doanh thu để trốn thuế 12,5 tỷ đồng.

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