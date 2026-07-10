Tự điều chỉnh công thức thực phẩm, 2 vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech hầu tòa

Ngày 10/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech).

Trong vụ án này, 2 vợ chồng bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ (quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động Công ty Herbitech) cùng 17 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” (theo quy định tại Điều 193 - Bộ luật Hình sự), “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự).

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Thị Hương Hòa (sinh năm 1993, cựu nhân viên kế toán, Công ty Herbitech) có đơn xin được xét xử vắng mặt do mới sinh con và đã được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Bị cáo Hòa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, quá trình tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng, mặc dù công ty đã đăng ký công bố thành phần, chất lượng sản phẩm nhưng để tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã thực hiện hoặc chỉ đạo Trần Thị Huệ (vợ của Khiêm) điều chỉnh công thức sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký công bố.

Sau đó, Khiêm, Huệ chuyển cho Phùng Thị Thu, phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm để điều chỉnh thành phần phụ liệu tá dược, nhập định mức nguyên liệu lên phần mềm Misa nội bộ và in ra bản cứng, ký tên ở mục “soạn thảo” và chuyển cho Sái Thị Thu, phụ trách bộ phận kế hoạch sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Phạm Vũ Khiêm, Sái Thị Thu căn cứ định mức nguyên liệu để lập lệnh sản xuất, ký tên mục “soạn thảo,” sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Hẹn và Nguyễn Hoài Phương kiểm tra, đối chiếu theo định mức kỹ thuật nội bộ mà không đối chiếu với hồ sơ công bố sản phẩm, chuyển cho Nguyễn Thị Thanh.

Sau khi Nguyễn Thị Thanh ký phê duyệt, hồ sơ được chuyển đến bộ phận kho và bộ phận sản xuất để thực hiện.

Do thành phần, hàm lượng nguyên liệu sản xuất thực tế khác với hồ sơ công bố sản phẩm, để che giấu hành vi vi phạm và đối phó với cơ quan chức năng, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo Trần Thị Huệ lập thêm 1 bộ hồ sơ có định mức kỹ thuật đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm để Phùng Thị Thu, Nguyễn Thị Hẹn, Nguyễn Thị Thanh, Sái Thị Thu, Nguyễn Hoài Phương ký hợp thức.

Ngoài ra, các phiếu xuất kho, phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập kho thành phẩm cũng được lập tương ứng để hoàn thiện hồ sơ lô sản xuất hợp thức, lưu trữ tại phòng kiểm soát chất lượng.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Kết quả điều tra xác định từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số: 12.921.047 lọ/chai/ống/hộp/gói/viên, bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Hành vi này của vợ chồng Khiêm và các đồng phạm đã bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.”

Ngoài ra, bị cáo Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, gồm hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế và hệ thống sổ sách kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, nhằm không kê khai, kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp.

Viện Kiểm sát kết luận hành vi này của Khiêm và các đồng phạm đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước” với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Cũng trong vụ án này, cơ quan công tố còn xác định Khiêm đã chỉ đạo việc thành lập công ty mới và sử dụng hơn 12 tỷ đồng từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản nhằm mục đích đầu tư, sinh lời, hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có.

Với hành vi này, Khiêm là bị cáo duy nhất trong vụ án bị Viện Kiểm sát buộc tội “Rửa tiền”./.

Đề xuất tăng chế tài xử phạt, hình phạt tiền với vi phạm an toàn thực phẩm Dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm tiêu thụ thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe lớn nhất trong năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh hàng giả, hàng kém chất lượng.