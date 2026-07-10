Gia Lai đầu tư 2 dự án điện mặt trời hơn 1.750 tỷ đồng

Ngày 10/7, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện hai dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức và Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh, với tổng vốn đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng.

Theo Quyết định 2937/QĐ-UBND, dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức được triển khai tại phường Bồng Sơn, có công suất thiết kế 50 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 86,74 triệu kWh/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 789,9 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 46,2 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm là Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Hoài Đức.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh được thực hiện theo Quyết định 2940/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại phường Hoài Nhơn, có công suất thiết kế 60 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 106,3 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư hơn 961,8 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 49,34 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm là Công ty cổ phần Đầu tư Hoài Thanh.

Cả hai dự án đều hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục về đầu tư, đất đai, thẩm định dự án, ký kết hợp đồng mua bán điện và giải phóng mặt bằng, các dự án sẽ được khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 3/2028.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 2 nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định chuyên ngành liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, nhà đầu tư phải triển khai dự án đúng quy hoạch được phê duyệt, không được chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Trường hợp vi phạm hoặc sau 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mà không triển khai việc chuẩn bị đầu tư, không thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký và không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt theo quy định./.

Gia Lai sẽ có thêm một nhà máy điện mặt trời công suất 50MW Nhà máy điện mặt trời được triển khai trên diện tích khoảng 46,2ha, công suất thiết kế 50MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 86,74 triệu kWh/năm, đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 110kV.

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