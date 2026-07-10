Hạ tầng AI khiến lượng phát thải của Microsoft tăng 27%

Việc dồn lực xây dựng hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến Microsoft đối mặt với áp lực môi trường ngày càng lớn.

Trong báo cáo mới nhất, lượng khí thải nhà kính của tập đoàn đã tăng 27%, lên mức 21,1 triệu tấn CO2. Xu hướng này cũng xuất hiện tại các hãng công nghệ Google (tăng 18%) và Amazon (tăng 16%), cho thấy tốc độ phát triển AI đang vượt xa nỗ lực giảm phát thải carbon của các hãng công nghệ.

Sau ít nhất 6 năm, mức độ phát thải của Microsoft lần đầu tăng trở lại. Công ty cho biết nguyên nhân là phải dùng nhiều điện hơn để phát triển AI và thay đổi cách ghi nhận lượng khí thải. Báo cáo cũng cho thấy lượng nước sử dụng của Microsoft tăng 22%, trong đó một nửa được lấy từ những khu vực có nguy cơ thiếu nước cao.

Trước thực tế này, Liên hợp quốc đã phát đi cảnh báo khẩn cấp khi mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu hiện lớn hơn hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn phải minh bạch về "cái giá môi trường" của AI, đồng thời cam kết chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2030./.

Microsoft cắt giảm hàng nghìn lao động, dồn lực cho cuộc đua cơ sở hạ tầng AI Microsoft gia nhập làn sóng sa thải nhân sự cùng các đại gia công nghệ khác trong xu hướng chuyển dịch nguồn vốn đầu tư sang cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).