Cake được HR Asia Awards vinh danh với chiến lược lấy con người làm trọng tâm

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) chính thức được vinh danh tại HR Asia Awards 2026 với hai hạng mục “Best Companies to Work for in Asia” (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) và giải thưởng đặc biệt “Tech Empowerment Awards”.

Đây là sự ghi nhận dành cho những tổ chức xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thúc đẩy sự gắn kết, phát triển năng lực của đội ngũ và ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của nhân viên.

Môi trường làm việc nuôi dưỡng năng lực và tinh thần đổi mới

Với Cake, phát triển con người không chỉ dừng ở thu hút nhân tài mà còn là xây dựng một môi trường để mỗi cá nhân có thể học hỏi, được trao quyền và phát triển cùng sự lớn mạnh của tổ chức.

Ngân hàng số hiện sở hữu đội ngũ nhân sự gần 400 người, đều là lao động Việt Nam, trực tiếp nghiên cứu, phát triển và vận hành các giải pháp tài chính, làm chủ công nghệ, AI và cung cấp sản phẩm phục vụ hơn 7 triệu khách hàng.

Để xây dựng năng lực đó, Cake tập trung tạo điều kiện để nhân sự được tiếp cận công nghệ, dữ liệu và quyền chủ động trong công việc, đồng thời xây dựng một môi trường khuyến khích thử nghiệm, học hỏi và liên tục nâng cao năng lực để thích ứng với sự phát triển của AI và tài chính số.

Bên cạnh việc tuyển dụng những nhân sự có năng lực chuyên môn, Cake chú trọng xây dựng chính sách phát triển dài hạn thông qua cơ chế ghi nhận theo hiệu quả, cơ hội học hỏi liên tục, môi trường làm việc mở và văn hóa khuyến khích sáng tạo. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp thu hút những người phù hợp với tốc độ phát triển của tổ chức, đồng thời tạo động lực để đội ngũ gắn bó và phát triển lâu dài.

Khảo sát độc lập của HR Asia cũng ghi nhận mức độ gắn kết rất cao của nhân viên Cake. Hai chỉ số phản ánh mức độ cam kết của đội ngũ gồm “mong muốn tiếp tục gắn bó với tổ chức” và “sẵn sàng nỗ lực vượt mong đợi vì mục tiêu chung” đều đạt trên 95% điểm tối đa.

Bên cạnh đó, Cake cũng đạt điểm đánh giá về Tech Empowerment cao hơn khoảng 16% so với mức trung bình của thị trường. Những kết quả này cho thấy sự gắn kết của đội ngũ không chỉ đến từ chính sách nhân sự, mà còn từ một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được tin tưởng, trao quyền và tạo điều kiện để phát huy năng lực của mình.

Phát triển con người là nền tảng của tăng trưởng bền vững

Theo Ban tổ chức, chủ đề của HR Asia Awards 2026 là "People First, Always" nhấn mạnh thông điệp trong kỷ nguyên AI, công nghệ có thể thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, nhưng con người vẫn là trung tâm của mọi chiến lược phát triển bền vững. Triết lý này cũng phản ánh cách Cake xây dựng tổ chức ngay từ những ngày đầu: công nghệ là nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh, nhưng con người mới là yếu tố quyết định khả năng đổi mới và phát triển bền vững.

Sau hơn 5 năm phát triển, Cake từng bước xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được tin tưởng, được trao quyền và có cơ hội phát triển cùng tốc độ trưởng thành của tổ chức. Chính nền tảng con người đó đã góp phần tạo nên năng lực đổi mới, hiệu quả vận hành, tăng trưởng bền vững và lợi thế cạnh tranh của một ngân hàng số Việt Nam trên hành trình vươn ra khu vực.

Chia sẻ về cột mốc ý nghĩa này, ông Nguyễn Hữu Quang - CEO Ngân hàng số Cake cho biết: "Với chúng tôi, giá trị lớn nhất của các giải thưởng lần này là sự ghi nhận đến từ chính những người đang trực tiếp xây dựng Cake mỗi ngày. Đó là minh chứng cho một môi trường nơi mỗi cá nhân đều được tin tưởng, được trao quyền và có cơ hội phát triển cùng tổ chức, cũng chính là định hướng mà Cake luôn kiên định theo đuổi: lấy con người làm trọng tâm."

Theo ông Quang, trong lĩnh vực tài chính số, công nghệ có thể được đầu tư trong thời gian ngắn, nhưng năng lực đổi mới chỉ được hình thành khi doanh nghiệp có một đội ngũ không ngừng học hỏi đủ giỏi, đủ tin tưởng lẫn nhau.

“Chúng tôi tin rằng đầu tư cho đội ngũ nhân sự cũng chính là nền tảng quan trọng để Cake hướng tới mục tiêu Next Gen AI Bank hàng đầu khu vực và mang lại giá trị ngày một tốt hơn cho khách hàng của mình,” ông Quang chia sẻ.

Đây cũng là nền tảng giúp Cake duy trì một đội ngũ ổn định và sẵn sàng đồng hành cùng các giai đoạn phát triển tiếp theo của tổ chức./.

Ngân hàng số Cake được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 Cake by VPBank nhận giải Sao Khuê 2026 nhờ giải pháp ngân hàng số AI-First, thể hiện năng lực công nghệ và sự phát triển của tài chính số Việt Nam.