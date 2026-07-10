VPBank bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Nhung gia nhập VPBank từ năm 2016, là nhân sự cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong ngân hàng. Năm 2021, bà được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc VPBank và trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2024.

Từ ngày 25/04/2025, bà thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực VPBank để giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỷ nguyên Thịnh Vượng (GPBank).

Việc bổ nhiệm bà Nhung giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giúp VPBank kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển theo chiến lược 5 năm tiếp theo (2026-2030) của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong quý 1 đạt 7.921 tỷ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.329 tỷ đồng, tăng hơn 60%.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ mở rộng tín dụng và cải thiện nguồn thu ngoài lãi. Tính đến cuối quý 1, dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt khoảng 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025; riêng ngân hàng mẹ đạt 941.000 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Năm 2026, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tổng tài sản hợp nhất dự kiến vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 29%; dư nợ cấp tín dụng hướng tới gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%; huy động từ khách hàng và giấy tờ có giá dự kiến đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 40%. Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%, so với mức 2,03% vào cuối năm 2025./.

VPBank ký khoản vay liên kết bền vững 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính VPBank huy động thành công khoản vay 1,44 tỷ USD từ 15 định chế quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.