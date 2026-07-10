Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt đầu tư kinh doanh tại Hoa Kỳ

Quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ thương mại, đầu tư và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường lớn nhất thế giới, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và chủ động xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp.

Đây là nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp tại Tọa đàm "Kết nối kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ" do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Việt Nam và Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/7.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC cho biết quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; đồng thời cũng phản ánh sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Theo bà Cao Thị Phi Vân, bên cạnh những kết quả tích cực, doanh nghiệp cũng cần nhìn nhận thực tế rằng chính sách thương mại của Hoa Kỳ đang có nhiều điều chỉnh, đặc biệt liên quan đến thuế quan nhập khẩu và các hàng rào kỹ thuật. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp hai nước phải có tư duy linh hoạt hơn, đa dạng hóa phương thức hợp tác và tìm kiếm những mô hình kinh doanh mới nhằm xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Áp lực từ các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ cũng đang gia tăng, tập trung ở nhiều ngành hàng như thép, gỗ, nông sản và thủy sản. Riêng ngành gỗ-một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực-đã chịu tác động rõ nét khi kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2026 giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước, dù tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của cả nước vẫn tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực ứng phó, minh bạch hóa nguồn gốc xuất xứ, tuân thủ các quy định của thị trường nhập khẩu, đồng thời đa dạng hóa thị trường để giảm thiểu rủi ro và phát triển bền vững.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh dòng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã thu hút hơn 80 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Theo ông Joe Trung Trinh, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Việt Nam, kết quả này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn tiếp tục được củng cố, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và dịch vụ.

Ở góc độ chiến lược, Tiến sỹ Huỳnh Thế Du, Giảng viên Đại học Indiana (Hoa Kỳ), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng, cơ cấu thương mại giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ mang tính bổ trợ rõ nét. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp chế biến, trong khi Hoa Kỳ cung cấp công nghệ, thiết bị và các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao. Sự kết hợp này giúp Việt Nam tận dụng lợi thế về lao động và năng lực sản xuất để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng theo chiến lược “Trung Quốc +1” đang mở ra cơ hội lớn để Việt Nam thu hút các dự án công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn và năng lượng sạch.

Thời gian qua, nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Intel cùng chuỗi cung ứng của Apple đã góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến quan trọng trong sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao. Boeing đang thúc đẩy hợp tác phát triển chuỗi cung ứng hàng không và đào tạo nguồn nhân lực, trong khi FedEx, UPS cùng nhiều quỹ đầu tư hạ tầng logistics cũng đang mở rộng hiện diện tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Huỳnh Thế Du, cơ hội chỉ có thể chuyển hóa thành tăng trưởng nếu Việt Nam tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, nâng cấp hạ tầng logistics, năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ mới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nâng cao tính minh bạch trong chuỗi cung ứng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường ngày càng khắt khe của Hoa Kỳ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng để duy trì năng lực cạnh tranh.

Việc thu hút có chọn lọc các dự án FDI công nghệ cao, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và duy trì đối thoại chính sách sẽ góp phần xây dựng quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ theo hướng cân bằng, ổn định và cùng có lợi.

Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ cũng đang mở rộng nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào thị trường này. Ông Huỳnh Triết, chuyên viên Thương mại và Đầu tư, Thương vụ Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin: Chương trình xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ triển khai mang tên SelectUSA nhằm thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ.

Ông Huỳnh Triết, Chuyên viên Thương mại và Đầu tư, Thương vụ Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính sách thu hút đầu tư của Hoa Kỳ tại toạ đàm. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Theo ông Huỳnh Triết, sức hấp dẫn của thị trường Hoa Kỳ không chỉ nằm ở quy mô tiêu dùng hàng đầu thế giới mà còn ở hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khả năng tiếp cận nguồn vốn và môi trường kinh doanh minh bạch.

Thông qua SelectUSA, doanh nghiệp được tư vấn chiến lược đầu tư, cung cấp thông tin về môi trường kinh doanh, hướng dẫn tiếp cận các quy định pháp luật, đồng thời kết nối với các tổ chức phát triển kinh tế tại các bang và địa phương để tìm kiếm địa điểm đầu tư, đối tác và các nguồn lực hỗ trợ cần thiết.

Không chỉ mở ra cơ hội đầu tư, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều khuyến nghị giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn thị trường Hoa Kỳ. Theo bà Ionah Hang Nguyen, Giám đốc Mạng lưới VUS Advisory, Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn nhiều mô hình gia nhập thị trường như xuất khẩu trực tiếp, hợp tác với nhà phân phối, kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, nhượng quyền thương hiệu, liên doanh hoặc thành lập công ty tại Hoa Kỳ tùy theo quy mô và chiến lược phát triển.

Đối với các doanh nghiệp muốn thăm dò thị trường với chi phí thấp, mô hình Employer of Record (EOR) là giải pháp phù hợp khi cho phép tuyển dụng nhân sự tại Hoa Kỳ mà chưa cần thành lập pháp nhân.

Trong hoạt động B2B (mô hình kinh doanh giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp), doanh nghiệp cần ưu tiên xây dựng uy tín thông qua website chuyên nghiệp, hồ sơ năng lực, các dự án tiêu biểu, khách hàng tham chiếu và sự hiện diện tại các hội chợ, triển lãm chuyên ngành.

Việc tập trung vào một phân khúc khách hàng cụ thể, tận dụng LinkedIn để xây dựng mạng lưới kết nối và tiếp cận đối tác sẽ giúp nâng cao hiệu quả chuyển đổi.

Đối với thị trường B2C (mô hình kinh doanh trực tiếp giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng cuối cùng), bà Ionah Hang Nguyen khuyến nghị doanh nghiệp nên bắt đầu từ các thị trường ngách hoặc cộng đồng khoảng 4,5 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ để kiểm chứng sản phẩm và thông điệp trước khi mở rộng.

Các nền tảng như Amazon, Shopify, Walmart Marketplace, TikTok Shop, Etsy hay Weee! là kênh tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả với chi phí hợp lý. Quan trọng hơn, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy bán sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, kể câu chuyện về giá trị, bản sắc và chất lượng của "Made in Vietnam," đồng thời đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng Hoa Kỳ về dịch vụ, trải nghiệm và chính sách hậu mãi để tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững./.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng đầu tư vào tài chính-công nghệ tại Việt Nam Cho rằng Việt Nam đang có nhu cầu tăng trưởng mạnh về công nghệ, hạ tầng số đều là những thế mạnh của Oregon, đoàn đại biểu Oregon đưa ra nhiều đề xuất thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới về.

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