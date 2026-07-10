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Singapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới

Theo MPA, trong năm 2025 Cảng Singapore đã xử lý kỷ lục 44,66 triệu container tiêu chuẩn. Cảng này cũng duy trì vị trí là trung tâm tiếp nhiên liệu hàng hải lớn nhất thế giới.

Trần Quyên
Các tàu chở hàng tại cảng Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tàu chở hàng tại cảng Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.

Bảng xếp hạng này do tổ chức cung cấp dữ liệu hàng hải Baltic Exchange trụ sở tại London (Anh) và Tân Hoa xã của Trung Quốc cùng công bố, trong đó đánh giá toàn diện các trung tâm vận tải biển hàng đầu dựa trên các yếu tố cảng biển, dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp và môi trường chung.

Trong tuyên bố ngày 10/7, Baltic Exchange cho biết vị thế hàng đầu của Singapore phản ánh vị trí chiến lược và các dịch vụ hàng hải của đảo quốc này, trong đó có lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và pháp lý, cũng như vai trò trong phát triển nhiên liệu thay thế và đổi mới công nghệ.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA) cho rằng kết quả trên phản ánh cam kết mạnh mẽ và nỗ lực chung của các đối tác trong ngành cũng như cộng đồng hàng hải.

Theo MPA, trong năm ngoái Cảng Singapore đã xử lý kỷ lục 44,66 triệu container tiêu chuẩn. Cảng này cũng duy trì vị trí là trung tâm tiếp nhiên liệu hàng hải lớn nhất thế giới, cung cấp kỷ lục 56,77 triệu tấn nhiên liệu hàng hải, trong đó có cả lượng nhiên liệu thay thế đang ngày càng tăng.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới là Thượng Hải (Shanghai) của Trung Quốc. Đây là thứ hạng cao nhất mà thành phố cảng này đạt được kể từ khi chỉ số ISCDI được công bố vào năm 2014.

Theo Baltic Exchange, vị thế của Thượng Hải không chỉ phản ánh khối lượng hàng hóa mà cảng này xử lý mà còn cho thấy hệ sinh thái hàng hải đa dạng, thu hút các công ty vận tải biển, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm, dịch vụ pháp lý, môi giới tàu biển, xưởng đóng tàu và các nhà cung cấp công nghệ.

Việc tiếp tục đầu tư vào đổi mới kỹ thuật số, phát triển cảng xanh và dịch vụ hàng hải đã củng cố hơn nữa khả năng cạnh tranh toàn cầu của Thượng Hải.

Hiện Trung Quốc có 7 trung tâm vận tải biển nằm trong Top 20 thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh tế Singapore #Cảng biển Singapore #Vận tải biển Singapore
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