IEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hồi phục bất chấp lo ngại về xung đột

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 10/7 nhận định nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục trong bối cảnh các nguồn cung đang dần được khơi thông qua Eo biển Hormuz chiến lược và giá dầu có xu hướng hạ nhiệt.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, IEA cho biết, quá trình phục hồi nhu cầu thế giới đang được triển khai, với mức tiêu thụ dự kiến sẽ tăng lên từ mức đáy ghi nhận hồi tháng 5.

Trước đó, do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Trung Đông làm đình trệ lưu thông qua eo biển, cơ quan này từng dự báo nhu cầu dầu trong năm 2026 sẽ sụt giảm khoảng 1,1 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, trong đánh giá mới nhất, IEA đã điều chỉnh mức giảm này xuống còn 1 triệu thùng/ngày.Về phía cung, nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã ghi nhận mức tăng mạnh 4,1 triệu thùng/ngày, đạt ngưỡng 98,8 triệu thùng/ngày.

Sự phục hồi này chủ yếu nhờ việc nối lại các dòng chảy qua Eo biển Hormuz, tạo điều kiện cho sản lượng tại vùng Vịnh phục hồi một phần.

Dẫu vậy, IEA lưu ý sản lượng toàn cầu hiện vẫn thấp hơn khoảng 9,4 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến tranh.

Tổng lượng dầu xuất khẩu từ khu vực vùng Vịnh (bao gồm cả khối lượng vận chuyển qua các tuyến đường vòng) đã tăng vọt thêm 6,5 triệu thùng/ngày trong tháng 6 lên mức 16,1 triệu thùng/ngày.

Mặc dù đây là một bước tăng trưởng đáng kể, nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 24 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bùng nổ.

Theo tính toán của IEA, tổng cung thế giới đã cải thiện lên mức 102,6 triệu thùng/ngày trong tháng 6 và triển vọng sẽ tiếp tục khả quan hơn nếu các xung đột mới phát sinh sớm hạ nhiệt nhanh chóng.

Cơ quan này dự báo nếu lưu lượng quá cảnh qua các tuyến hàng hải được cải thiện, nguồn cung dầu mỏ có thể mở rộng thêm 7,5 triệu thùng/ngày vào năm tới.

Đáng chú ý, báo cáo chỉ ra rằng dự trữ dầu mỏ thế giới đã tăng lần đầu tiên kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2 – sự kiện khởi đầu cho cuộc chiến.

Tuy nhiên, lượng dự trữ tại các quốc gia giàu nhất thế giới vẫn sụt giảm do hoạt động nhập khẩu duy trì ở mức thấp, bất chấp khối lượng dầu vận chuyển bằng đường biển đang gia tăng.

Dù giá dầu đã giảm sâu trong tháng 6, IEA cảnh báo các cuộc giao tranh mới trong tuần này đang phủ bóng đen lên triển vọng thị trường.

Các chuyên gia phân tích nhận định các căng thẳng vừa qua đã làm nổi bật rủi ro khi các bên không đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài – vốn là điều kiện tiên quyết để thị trường dầu mỏ trở lại trạng thái bình thường./.

IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026 IEA đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay xuống còn 850.000 thùng/ngày, đồng thời dự kiến tổng nhu cầu sẽ đạt khoảng 104,87 triệu thùng/ngày.

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