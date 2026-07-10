Đà Nẵng đưa sâm Ngọc Linh thành sản phẩm trải nghiệm phục vụ du khách

Tối 10/7, tại khu vực đối diện Chợ đêm Sơn Trà, phường An Hải, Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026, với chủ đề "Hành trình quốc bảo sâm Ngọc Linh - gắn kết không gian trải nghiệm sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng."

Đây là chương trình được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng và sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng, góp phần quảng bá giá trị của sâm Ngọc Linh và dược liệu Việt Nam; tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, người dân và du khách; đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước gắn với du lịch và văn hóa.

Chương trình cũng xây dựng không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm chuyên đề về sâm Ngọc Linh và dược liệu; tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị thương hiệu.

Theo đó, chương trình có sự tham gia của 50 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh, dược liệu và các sản phẩm chế biến từ dược liệu.

Không gian trưng bày được bố trí thành các khu vực chuyên đề gồm: Khu trưng bày sâm Ngọc Linh và các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh; khu trưng bày dược liệu và các sản phẩm chế biến từ dược liệu; khu trình diễn, trải nghiệm sản phẩm; khu hướng dẫn nhận biết sâm Ngọc Linh và dược liệu thật, giả; khu xúc tiến, giới thiệu các tour, tuyến du lịch trải nghiệm vùng trồng sâm Ngọc Linh và khu vực sân khấu và các hoạt động giao lưu.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tổ chức các hoạt động kết nối giao thương; quảng bá sản phẩm trên nền tảng số; giới thiệu quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, chương trình góp phần triển khai các chủ trương của Chính phủ về phát triển sâm Việt Nam và ngành dược liệu; thúc đẩy phát triển thương mại gắn với du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng và từng bước hình thành điểm đến trải nghiệm về sâm Ngọc Linh và dược liệu phục vụ người dân, du khách.

Ngoài ra, trong khuôn khổ kỳ tổ chức đầu tiên này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra như: Trình diễn cồng chiêng, múa vòng xoang, chương trình nghệ thuật truyền thống, trình chiếu phim giới thiệu "sâm Ngọc Linh - quốc bảo Việt Nam," góp phần quảng bá bản sắc văn hóa vùng trồng sâm và tạo điểm nhấn thu hút người dân, du khách.

Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) là dược liệu quý đặc hữu của Việt Nam, nổi bật với hàm lượng saponin tự nhiên cao cùng nhiều hoạt chất sinh học có giá trị. Hiện sâm Ngọc Linh được bảo tồn và phát triển chủ yếu tại vùng núi Ngọc Linh, đặc biệt tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Trà Leng và một số địa phương khác của thành phố Đà Nẵng.

Với những giá trị đặc trưng về dược liệu, kinh tế và thương hiệu, sâm Ngọc Linh được thành phố Đà Nẵng xác định là một trong những sản phẩm chủ lực trong định hướng phát triển ngành dược liệu, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm./.

Chiêm ngưỡng 'kho báu' sâm Việt trên đỉnh núi Ngọc Linh Trên đỉnh núi Ngọc Linh (Nam Trà My) ở độ cao 1.800 mét so với mực nước biển, những vườn sâm Ngọc Linh xanh mát, vươn mình phát triển xanh tốt dưới tán rừng già của những cây cổ thụ.