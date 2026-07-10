Châu Âu tiếp tục chìm trong nắng nóng

Ngày 9/7, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cho biết nước này ghi nhận ngày thứ 8 trong năm nay có nhiệt độ vượt 34 độ C, nhiều hơn 1 ngày so với kỷ lục trước đó.

Dù thời tiết tại Vương quốc Anh hiện bớt oi bức hơn so với tháng 6, song Cơ quan Khí tượng đầu tuần này cảnh báo nền nhiệt cao vẫn có thể gây ra các vấn đề đối với sức khỏe con người và cơ sở hạ tầng.

Cơ quan trên cũng cảnh báo về "một đợt sóng nhiệt đại dương” đang diễn ra" khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại vùng Biển Bắc ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam chạm mức 18 độ C.

Tại Tây Ban Nha, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ cháy rừng xảy ra cùng ngày tại khu vực Bedar, gần Almeria, miền Nam nước này.

Khoảng 150 lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao. Hiện cơ quan chức năng chưa xác nhận nguyên nhân chính xác của vụ cháy.

Những năm gần đây, Tây Ban Nha liên tục đối mặt với các đợt nắng nóng kéo dài và thường xuyên hơn, với nhiệt độ nhiều lúc vượt 40 độ C, khiến các vụ cháy rừng lớn bùng phát./.