VNPT Global Solutions: Bước ngoặt chiến lược trong hành trình vươn ra thế giới của VNPT

Ngày 10/7/2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức ra mắt Trung tâm Giải pháp quốc tế (VNPT Global Solutions – VGS) – đơn vị chuyên trách phát triển thị trường nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ số.

Đây là bước đi cụ thể trong lộ trình Go Global của VNPT, nhằm đưa năng lực công nghệ Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số khu vực và toàn cầu.

Thêm không gian tăng trưởng

Những năm gần đây, quá trình chuyển dịch từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang tập đoàn công nghệ số đã giúp VNPT tạo dựng một nền tảng mới cho tăng trưởng. Từ hệ sinh thái số, nền tảng số đến các giải pháp phục vụ chuyển đổi số, VNPT không chỉ mở rộng hiện diện ở thị trường trong nước mà còn tích lũy năng lực phát triển sản phẩm, triển khai hệ thống và vận hành dịch vụ ở quy mô lớn.

Hiện VNPT có hơn 2.500 chuyên gia công nghệ, hơn 2.000 chứng chỉ quốc tế và danh mục trên 150 giải pháp số cho nhiều lĩnh vực. Sau nhiều năm đầu tư và làm thị trường trong nước, điều VNPT có trong tay không chỉ là quy mô, mà là đội ngũ, sản phẩm và kinh nghiệm triển khai đủ dày để bước ra sân chơi lớn hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số tăng tốc trên toàn cầu, thị trường trong nước không còn là không gian duy nhất cho tăng trưởng. Nhu cầu về gia công phần mềm, phát triển phần mềm theo yêu cầu, quản trị vận hành hệ thống, điện toán đám mây, an toàn thông tin và các dịch vụ số đang gia tăng ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại những thị trường số hóa nhanh nhưng thiếu hụt nhân lực công nghệ. Với các doanh nghiệp đã có năng lực triển khai thực tế, đây là cơ hội để mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ công nghệ toàn cầu.

Với VNPT, việc thành lập VGS cho thấy bước chuyển rõ hơn trong cách tiếp cận thị trường quốc tế. Thay vì tìm kiếm cơ hội một cách phân tán, VNPT lựa chọn mô hình chuyên trách để tập trung nguồn lực cho mục tiêu Go Global. Sau giai đoạn tích lũy năng lực ở thị trường trong nước, doanh nghiệp bắt đầu chuyển sang một bước đi mới: đưa những năng lực đó ra cạnh tranh ở quy mô rộng hơn.

"Đầu não" ra toàn cầu của VNPT

Được định vị là đơn vị cung cấp dịch vụ toàn cầu ứng dụng AI (AI-driven Global Delivery Center), VGS cung cấp trọn gói các dịch vụ công nghệ từ tư vấn, thiết kế giải pháp, triển khai, vận hành đến dịch vụ quản trị và hỗ trợ sau triển khai.

Trung tâm do VNPT-IT – đơn vị chủ lực của VNPT trong lĩnh vực phần mềm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin – vận hành, qua đó trở thành đầu mối đưa năng lực công nghệ đã được tích lũy trong nước của VNPT ra thị trường quốc tế theo hướng chuyên trách và bài bản hơn.

Không chỉ cung cấp dịch vụ công nghệ ra thị trường nước ngoài, VGS còn đảm nhiệm vai trò đầu mối phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế của VNPT trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các nhóm dịch vụ trọng tâm gồm outsourcing phần mềm, phát triển phần mềm theo yêu cầu, phần mềm đóng gói, managed services, cloud, an toàn thông tin, quản trị vận hành và các dịch vụ số cao cấp cho khách hàng toàn cầu.

Định hướng phát triển của VGS được xây dựng trên bốn nguyên tắc cốt lõi: Service-first, Partner-first, AI-first và Discipline-first – lấy khách hàng làm trọng tâm, phát triển cùng đối tác, khai thác sức mạnh của AI và duy trì kỷ luật trong thực thi. Đây cũng là cách VNPT định hình một mô hình cung cấp dịch vụ quốc tế vừa linh hoạt, vừa bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và khả năng mở rộng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vai trò của VGS vì thế không dừng ở việc cung cấp dịch vụ công nghệ. Trung tâm này sẽ tham gia từ khâu tìm kiếm cơ hội thị trường, phát triển khách hàng, xúc tiến thương mại, xây dựng quan hệ đối tác đến tổ chức triển khai dự án và kết nối nguồn lực trong toàn Tập đoàn.

Nói cách khác, VGS là đầu mối tập hợp và điều phối năng lực của VNPT thành một chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn chỉnh cho thị trường quốc tế. Cách tiếp cận này cho thấy VNPT không chỉ đặt mục tiêu đưa một vài sản phẩm ra nước ngoài, mà đang từng bước xuất khẩu năng lực công nghệ, năng lực triển khai và năng lực vận hành – những yếu tố cốt lõi tạo nên sức cạnh tranh của một doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn mới.

Bài toán năng lực dài hạn

Một ý nghĩa quan trọng của việc thành lập VGS là tạo ra mô hình tổ chức tinh gọn, chuyên sâu và phù hợp hơn với yêu cầu của khách hàng quốc tế. Trung tâm sẽ vận hành theo cơ chế chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tập đoàn để triển khai dự án theo mô hình onsite – offshore, đồng thời chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ theo hướng trọn gói, từ tư vấn, phát triển, triển khai đến quản trị vận hành và bảo đảm chất lượng.

Mô hình này cho phép VNPT vừa chủ động phát triển khách hàng ở thị trường nước ngoài, vừa khai thác hiệu quả nguồn lực kỹ thuật, kinh nghiệm triển khai và hệ sinh thái công nghệ sẵn có. Đây cũng là nền tảng để VNPT tham gia sâu hơn vào các dự án công nghệ xuyên biên giới, nơi yêu cầu về tiến độ, chất lượng, bảo mật và năng lực phối hợp luôn ở mức cao.

VGS đồng thời là môi trường để VNPT nâng cấp năng lực quản trị, kỹ thuật và nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế. Khi tham gia các thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN hay châu Âu, đội ngũ của VNPT sẽ có thêm cơ hội cọ xát với các chuẩn mực mới về quản trị dự án, kiểm soát chất lượng, an toàn thông tin, tiến độ triển khai cũng như văn hóa phục vụ khách hàng quốc tế.

Việc ra mắt VGS cho thấy VNPT đang đẩy nhanh hành trình ra thị trường quốc tế bằng những bước đi cụ thể hơn. Cùng với mục tiêu mở rộng thị trường, trung tâm này còn là đầu mối để VNPT nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa dịch vụ và xây dựng đội ngũ theo yêu cầu của khách hàng toàn cầu. Xa hơn, đây cũng là một mắt xích quan trọng trong mục tiêu đưa năng lực công nghệ Make in Vietnam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số toàn cầu./.