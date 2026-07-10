Hà Nội xử lý nghiêm hành vi phát tán thông tin sai về quy hoạch trên mạng xã hội

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin quy hoạch không chính xác, đặc biệt là trường hợp sử dụng thông tin sai lệch để thu phí cung cấp cho người dân.

Chiều 10/7, thông tin tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai và tổ chức triển lãm trong hai tháng tại Bảo tàng Hà Nội.

Nội dung quy hoạch cũng đã được các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi. Thành phố luôn khuyến khích các tổ chức, cá nhân chia sẻ, phổ biến những thông tin quy hoạch chính thức đã được cơ quan nhà nước công bố, qua đó giúp người dân tiếp cận đầy đủ chủ trương, định hướng phát triển của thành phố.

Đối với các trường hợp đăng tải thông tin quy hoạch thiếu chính xác, đặc biệt là lợi dụng để thu tiền từ người dân, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xác minh; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, nếu kết quả xác minh cho thấy có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Sở sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định, đồng thời thông tin tới các cơ quan báo chí khi có kết quả.

Liên quan đến các thông tin quy hoạch đang xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu, sử dụng thông tin quy hoạch từ các nguồn chính thống của cơ quan Nhà nước.

Đối với các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không chính thức, người dân cần thận trọng kiểm chứng, tránh sử dụng làm căn cứ giao dịch hoặc chi trả phí cho các dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Trước đó, cùng với việc triển khai các đồ án quy hoạch lớn của Thủ đô, tình trạng xuất hiện các thông tin, bản đồ quy hoạch và hình ảnh được cho là liên quan đến quy hoạch trên mạng xã hội, các hội, nhóm và một số nền tảng trực tuyến diễn ra khá phổ biến.

Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí được cung cấp dưới hình thức thu phí, gây khó khăn cho người dân trong việc phân biệt đâu là thông tin chính thức, đâu là các phương án đang trong quá trình nghiên cứu hoặc thông tin không có giá trị pháp lý.

Theo Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch được lập theo nhiều cấp độ, từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết. Trong quá trình lập đồ án, cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn thường nghiên cứu nhiều phương án khác nhau trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Vì vậy, các thông tin xuất hiện trên mạng có thể chỉ là phương án nghiên cứu, không phải nội dung chính thức được phê duyệt.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đang triển khai chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch của thành phố; sau khi hoàn thành sẽ công khai trên các cổng thông tin chính thức và các nền tảng tra cứu của thành phố để người dân tiếp cận thông tin chính xác, được xác thực./.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Kiến tạo nền hành chính phục vụ, lấy hiệu quả làm thước đo Hà Nội kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo, chuyển mạnh tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phát triển.