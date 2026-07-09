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Sẽ xử lý các cơ quan báo chí tuyên truyền về cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xử lý các cơ quan báo chí có tin bài đưa theo thông cáo báo chí ca ngợi cuốn sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" của Nguyễn Thành Nam.

Minh Thu
Các đại biểu dự Hội nghị tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Tam Ninh)
Các đại biểu dự Hội nghị tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Tam Ninh)

Các cơ quan báo chí đưa tin bài ca ngợi cuốn sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" của Nguyễn Thành Nam sẽ bị xử lý vi phạm hành chính tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Đó là thông tin ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết trong Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026, diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành, sau đó bị phát hiện có nội dung sai sự thật ở mức độ rất nghiêm trọng. Đó là: Thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; Ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Thời điểm cuốn sách ra mắt, hơn 20 cơ quan báo chí có bài viết đăng tin theo thông cáo báo chí ca ngợi cuốn sách.

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Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Tam Ninh)

Theo ông Lưu Đình Phúc, công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Qua vụ việc cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng,” Cục trưởng Lưu Đình Phúc nhận định: "Báo chí muốn đưa tin nhanh nhưng không tuân thủ quy trình thẩm định kỹ lưỡng văn bản, nguồn tin, thì thông tin đưa ra có thể gây hậu quả khó lường."

Ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn: Phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Cuốn sách bị thu hồi, tiêu hủy (9.700 bản in).

Ngày 7/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại điều 117 Bộ Luật Hình sự.

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Đối tượng Nguyễn Thành Nam tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai bị can này bị khởi tố với cáo buộc đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng,” nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.

(Vietnam+)
#Vụ việc sách sai sự thật và xuyên tạc lịch sử #Chấn chỉnh hoạt động xuất bản và phát hành sách #Vai trò và đạo đức báo chí trong đưa tin #Xử lý pháp luật đối với hành vi làm phát tán thông tin sai lệch #Tác động của truyền thông số và các nội dung xuyên tạc TP. Hà Nội
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