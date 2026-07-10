Xe điện Việt Nam gây chú ý trên báo Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tạp chí ôtô Auto Plus - một trong những ấn phẩm chuyên ngành ôtô có lượng phát hành lớn tại Pháp, ngày 9/7 đăng bài đánh giá tích cực về mẫu xe điện mini VF 2 của VinFast, nhận định đây là mẫu xe có mức giá "chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe tay ga cao cấp" và có thể góp phần thay đổi thói quen đi lại tại các đô thị Việt Nam.



Theo Auto Plus, với giá bán 188 triệu đồng (khoảng 6.300 euro), đã bao gồm pin, VF 2 là một trong những mẫu ôtô điện có giá thấp nhất trên thị trường Việt Nam.

Tạp chí cho rằng việc đưa ra một mẫu xe 4 chỗ với mức giá chỉ tương đương một chiếc xe tay ga cao cấp thể hiện chiến lược rõ ràng của VinFast nhằm phổ cập ôtô điện tới đông đảo người dân.



Bài báo nhận định VinFast hướng tới nhóm khách hàng là các gia đình và người dân đô thị đang sử dụng xe máy nhưng mong muốn chuyển sang phương tiện an toàn và tiện nghi hơn.

Theo Auto Plus, VF 2 được định vị là giải pháp thay thế xe máy trong môi trường đô thị, vừa đảm bảo khả năng tiếp cận về giá, vừa mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho người sử dụng.



Tạp chí Pháp đánh giá mẫu xe được thiết kế phù hợp với điều kiện giao thông đô thị nhờ kích thước nhỏ gọn, đủ chỗ cho 4 người và vẫn được trang bị những tiện ích cơ bản của một chiếc ôtô hiện đại.

Theo Auto Plus, việc lựa chọn thiết kế tối giản, cắt giảm các trang bị không thực sự cần thiết giúp VinFast duy trì mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.



Auto Plus cũng đánh giá cao định hướng phát triển của VF 2 khi tập trung vào tính kinh tế trong quá trình sử dụng. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 210 km sau mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC (New European Driving Cycle - được dùng để đo tầm hoạt động và lượng điện xe tiêu thụ), hỗ trợ sạc nhanh và được hưởng chính sách miễn phí 10 lần sạc mỗi tháng trên hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến tháng 2/2029.

Theo tạp chí, những ưu đãi này giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu, qua đó tăng sức hấp dẫn của mẫu xe đối với người mua lần đầu.



Bài báo cho rằng VF 2 là mẫu xe mang tính chiến lược trong danh mục sản phẩm của VinFast, thể hiện tham vọng nhanh chóng chiếm lĩnh phân khúc ôtô điện phổ thông.

Auto Plus nhận định với mức giá cạnh tranh cùng định hướng rõ ràng dành cho nhu cầu đi lại trong đô thị, VF 2 có thể góp phần thúc đẩy quá trình phổ cập ôtô điện tại Việt Nam./.

VinFast ra mắt xe điện giá chưa tới 200 triệu đồng, là 'đàn em' của Minio Green VinFast VF 2 là mẫu xe được nâng cấp từ xe dịch vụ Minio Green ra mắt trước đó, nhằm tối ưu khả năng vận hành cho nhóm khách hàng cá nhân.

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