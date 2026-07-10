Khánh Hòa kêu gọi cung cấp thông tin về liệt sỹ tại Nhà lao Thành Diên Khánh

Sau quá trình tích cực khảo sát, xác minh, tìm kiếm, ngày 10/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Nội vụ và địa phương xã Tân Định tổ chức cất bốc 3 hài cốt liệt sỹ được an táng ban đầu tại thôn Bình Thành, xã Tân Định về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ninh Hòa-Vạn Ninh (xã Bắc Ninh Hòa).

Danh tính các anh hùng liệt sỹ bao gồm: Liệt sỹ Lê Thị Chút (sinh năm 1932, quê quán Cẩm Trang, Hương Khê, Hà Tĩnh; hy sinh ngày 10/11/1949); Liệt sỹ Lê Diệm (sinh năm 1922, quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh; hy sinh ngày 10/11/1949); Liệt sỹ Lê Can (sinh năm 1937, quê quán Quảng Nam, Đà Nẵng; hy sinh ngày 11/8/1964).

Trong niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ninh Hòa-Vạn Ninh.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, kết quả quy tập lần này là thành quả từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; đồng thời là kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai chiến dịch, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo xã Diên Khánh và các đơn vị liên quan cũng đã xác định được danh tính 15 liệt sỹ hy sinh tại Nhà lao Thành Diên Khánh. Tuy nhiên, vị trí chôn cất cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sỹ và nhân dân từng sinh sống, làm việc tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh trước năm 1975 cung cấp thông tin, góp phần xác minh vị trí chôn cất các liệt sỹ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới./.

Đã quy tập 29 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Các cán bộ, chiến sỹ nghiêm túc, khẩn trương nhưng cần mẫn, tỉ mẩn bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm từng dấu hiệu, từng phần đất được kiểm tra cẩn thận, xác định trước khi được chuyển ra khỏi hố đào.