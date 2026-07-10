Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, một số tuyến đường ngập cục bộ, giao thông ùn ứ

Chiều 10/7, mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội xuất hiện ngập úng cục bộ trong giờ tan tầm.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, mưa bắt đầu từ khoảng 16h45. Đến 18h, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Yên Nghĩa 83,4mm, Yên Sở 67,1mm, Thanh Xuân 54,8mm, Khương Đình 53,7mm, Thanh Liệt 50mm, Hai Bà Trưng 47,6mm và Kiến Hưng 47,1mm.

Trong thời gian mưa, một số tuyến đường như: Lê Trọng Tấn, Nguyễn Xiển, Quan Nhân, Bùi Xương Trạch xuất hiện úng ngập cục bộ. Ghi nhận trong khung giờ tan tầm, mưa lớn khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực Mỹ Đình, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Anh Trần Đồng Toàn (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khi di chuyển qua khu vực Mỹ Đình vào khoảng 17h30, nhiều đoạn đường ngập khiến việc đi lại rất vất vả.

"Tôi tan làm đúng lúc mưa lớn nhất. Có đoạn nước ngập, xe cộ chen kín nên gần như không thể di chuyển bình thường nên phải xuống xe đi bộ qua một đoạn để tránh xe chết máy. Quãng đường thường ngày chỉ khoảng 20 phút nhưng hôm nay mất gần một tiếng mới về đến nhà," anh Toàn chia sẻ.

Liên quan đến vận hành hệ thống thoát nước, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, trong trận mưa lớn chiều 9/7, lượng mưa tại khu vực trung tâm thành phố dao động từ 40-80mm; trong đó Yên Sở 84,4mm, Việt Hưng 73,6mm, Hoàng Mai 63,7mm, Hai Bà Trưng 52,8mm và Thanh Liệt 46,5mm.

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số vị trí như Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung-Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu.

Theo đơn vị này, khi mưa xảy ra, Trung tâm đã yêu cầu đơn vị thi công mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất để bảo đảm thoát nước cho khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, do việc vận hành cửa phai kết nối trục thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa Công viên Thống Nhất chậm, chưa kịp thời nên xảy ra hiện tượng ngập cục bộ. Sau khoảng 30 phút kể từ khi cửa phai được mở, các điểm ngập đã rút hết nước.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết hệ thống thoát nước tại các khu vực đã được đầu tư đều vận hành hiệu quả, tiêu thoát nước nhanh.

Riêng sự cố ngập cục bộ nêu trên được xác định liên quan đến quá trình thao tác vận hành cửa phai kết nối hồ điều hòa. Đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức vận hành để không xảy ra tình trạng tương tự.

Đối với trận mưa chiều 10/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, vận hành các trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cổ Nhuế và Đồng Bông 1 để hạ mực nước trên hệ thống.

Đến 18h, trên địa bàn thành phố vẫn còn mưa nhỏ, các lực lượng tiếp tục trực, vận hành hệ thống thoát nước và theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý nếu mưa tiếp diễn./.

Hà Nội: Vì sao phố Quang Trung vẫn ngập dù đã hoàn thành dự án thoát nước? Đơn vị vận hành hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội đã có lý giải về tình trạng ngập cục bộ trên một số tuyến phố trung tâm Thủ đô sau cơn mưa lớn.