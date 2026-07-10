Hàn Quốc hỗ trợ khẩn cấp 1,54 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lớn

Ngày 10/7, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cấp 2,1 tỷ won (khoảng 1,54 triệu USD) từ quỹ hỗ trợ đặc biệt để khắc phục hậu quả mưa lớn tại 6 địa phương, trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại về hạ tầng, nông nghiệp và buộc hàng trăm người phải sơ tán.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Nội vụ và An ninh cho biết nguồn kinh phí sẽ được phân bổ cho các địa phương gồm Daejeon, Sejong, Gyeonggi, Chungbuk, Chungnam và Gyeongbuk nhằm hỗ trợ công tác quản lý an toàn thiên tai, sửa chữa khẩn cấp các công trình bị hư hại, cứu trợ người dân phải sơ tán và triển khai các biện pháp ngăn ngừa thiệt hại thứ cấp.



Từ ngày 8-10/7, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn, gây ra 453 sự cố, bao gồm ngập úng đường giao thông, cây xanh gãy đổ, sạt lở đất, ngập tầng hầm và mất điện.

24 ngôi nhà bị ngập, 436,2 ha cây trồng thiệt hại, trong đó tỉnh Chungnam chiếm hơn 90% tổng diện tích bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 758 người tại 7 địa phương đã phải sơ tán tạm thời.



Bộ trên khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, tránh đến gần sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng do mùa mưa tại Hàn Quốc vẫn đang tiếp diễn.



Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất ở Philippines liên quan đến bão Bavi đã tăng từ 5 lên 15 người, trong khi hơn 2.000 người ở Đài Loan (Trung Quốc) đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi siêu bão Ba Vì đổ bộ.

Nhiều trường học và doanh nghiệp đã phải đóng cửa trên khắp phía Bắc và Đông đảo Đài Loan, trong khi hàng trăm chuyến bay đã bị hủy.



Trong khi đó, tại Ấn Độ, đã có 7 người thiệt mạng do sạt lở đất lớn ở bang Kerala (miền Nam), sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể tại hiện trường. Hiện còn 1 người mất tích.

Ngày 10/7 là ngày thứ 4 liên tiếp của chiến dịch tìm kiếm kể từ khi xảy ra vụ sạt lở, gần khu vực đang thi công dự án đường hầm Anakkompoyil-Meppadi nối liền các huyện Malappuram và Wayanad./.

Lũ lụt nghiêm trọng, Hàn Quốc công bố vùng thảm họa để tăng tốc cứu trợ Sau trận mưa lớn kỷ lục gây thiệt hại nặng nề khiến ít nhất 18 người chết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung yêu cầu tuyên bố vùng thảm họa đặc biệt để đẩy nhanh công tác cứu hộ và tái thiết hạ tầng.

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