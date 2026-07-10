Đời sống

Hàn Quốc tìm giải pháp đối phó với số vụ tai nạn xe buýt đô thị tăng cao

Dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 9/7 cho thấy số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe buýt đô thị năm 2025 lên tới 5.898 vụ, tăng 56% so với năm 2021.

Nhật Hưng
Một chiếc xe của cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)
Một chiếc xe của cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Số vụ tai nạn liên quan đến xe buýt đô thị tại Hàn Quốc đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về các vấn đề trong vận hành như lực lượng lao động già hóa, áp lực bảo đảm lịch trình và công tác quản lý an toàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc do nghị sỹ Lee Yeon Hee thuộc đảng Dân chủ công bố ngày 9/7 cho thấy số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe buýt đô thị năm 2025 lên tới 5.898 vụ, tăng 56% so với năm 2021.

Trong đó, số vụ tai nạn do xe buýt tự gây ra, liên quan đến lỗi của người lái hoặc lỗi kỹ thuật, tăng gần gấp đôi lên 2.305 vụ. Các vụ va chạm giữa xe buýt và ô tô tăng 42% lên 2.258 vụ, trong khi tai nạn giữa xe buýt và người đi bộ tăng 39% lên 1.335 vụ.

Giới chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân đáng chú ý là xu hướng già hóa đội ngũ tài xế xe buýt.

Theo Hệ thống Quản lý thông tin an toàn giao thông, số tài xế xe buýt từ 65 tuổi trở lên trong năm 2025 tăng so với năm 2021 tại tất cả các địa phương, trong đó riêng tại Sejong tăng gần 5 lần, từ 24 người lên 137 người.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cảnh báo áp lực duy trì lịch trình có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành. Một số tài xế cho biết yêu cầu bảo đảm thời gian chạy xe khiến họ chịu áp lực trong điều kiện giao thông phức tạp, làm gia tăng nguy cơ vi phạm quy định giao thông hoặc giảm thời gian nghỉ ngơi.

Nghị sỹ Lee Yeon Hee nhận định các vụ tai nạn xe buýt gần đây cần được xem xét từ góc độ tổng thể, trong đó có độ tuổi lao động trong ngành vận tải, thời gian lái xe, chế độ nghỉ ngơi và công tác quản lý an toàn phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)
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