Cháo canh Quảng Bình - món ăn dân dã gây thương nhớ

Nhắc đến vùng đất Quảng Bình, nay thuộc tỉnh Quảng Trị, nhiều người nghĩ ngay đến Phong Nha-Kẻ Bàng, biển Nhật Lệ hay những cung đường ven biển đầy nắng gió.

Nhưng bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, nơi đây còn lưu giữ một món ăn dân dã đã trở thành ký ức của biết bao người con xa quê và là hương vị đầu tiên nhiều du khách tìm kiếm khi đặt chân đến vùng đất này. Đó là cháo canh (bánh canh) Quảng Bình - món ăn giản dị nhưng chứa đựng sự đậm đà của ẩm thực miền Trung và nhịp sống bình dị của người dân địa phương.

Trong bản đồ ẩm thực Việt Nam, cháo canh không phải là món ăn xa lạ. Tuy nhiên, ở Quảng Bình cũ, món ăn này mang một nét riêng từ cách làm sợi bánh, nước dùng đến cách thưởng thức.

Chính vì vậy, dù trải qua nhiều thay đổi của thời gian, cháo canh vẫn được xem là một trong những món ăn tiêu biểu của vùng đất này và xuất hiện trong hầu hết các cẩm nang giới thiệu ẩm thực địa phương.

Món ăn bắt đầu từ những nguyên liệu quen thuộc

Ấn tượng đầu tiên của thực khách khi thưởng thức cháo canh Quảng Bình là bát nước dùng trong, ngọt thanh cùng những sợi bánh trắng mềm. Tùy theo cách chế biến của từng quán, sợi bánh có thể được làm chủ yếu từ bột gạo hoặc kết hợp với các loại bột khác để tạo độ dai vừa phải. Điều quan trọng là sau khi nấu, sợi bánh vẫn giữ được độ mềm, không nát và hòa quyện với nước dùng.

Phần nước dùng thường được ninh từ xương, kết hợp với các nguyên liệu như cá lóc, tôm hoặc thịt lợn để tạo vị ngọt tự nhiên. Mỗi quán có công thức riêng, vì vậy hương vị cũng có sự khác biệt. Có nơi nổi bật với vị ngọt của cá, có nơi lại tạo dấu ấn bằng phần nước dùng đậm đà từ xương và thịt. Chính sự đa dạng ấy góp phần làm nên sức hấp dẫn của cháo canh Quảng Bình.

Khi bát cháo canh được dọn lên, phía trên thường có thêm hành lá, rau thơm và chút tiêu xay. Thực khách có thể cho thêm ớt tươi hoặc ớt chưng tùy khẩu vị để cảm nhận trọn vẹn vị cay đặc trưng của miền Trung.

Ấn tượng đầu tiên của thực khách khi thưởng thức cháo canh Quảng Bình là bát nước dùng trong, ngọt thanh cùng những sợi bánh trắng mềm. (Nguồn: Vietnam+)

Hương vị của một bữa sáng miền biển

Đối với nhiều người dân Quảng Bình xưa, cháo canh là món ăn quen thuộc vào buổi sáng. Trong tiết trời se lạnh hoặc những ngày mưa, một bát cháo canh nóng hổi mang lại cảm giác ấm áp và đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Một điểm thú vị là cháo canh thường được ăn cùng ram - loại chả cuốn nhỏ được chiên vàng giòn. Miếng ram nóng hổi với lớp vỏ giòn tan kết hợp cùng nước dùng thanh ngọt tạo nên sự cân bằng về hương vị và kết cấu. Đây cũng là cách thưởng thức được nhiều người dân địa phương yêu thích và được giới thiệu trong các tài liệu quảng bá ẩm thực của địa phương.

Không cần những nguyên liệu cầu kỳ hay cách trình bày bắt mắt, cháo canh chinh phục thực khách bằng sự gần gũi. Mỗi thìa nước dùng, mỗi sợi bánh đều gợi cảm giác thân thuộc như bữa cơm gia đình, phản ánh nếp sống giản dị của cư dân miền Trung.

Nếu dạo quanh các khu phố ở Đồng Hới vào buổi sáng, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những quán cháo canh đông khách. Nhiều quán đã tồn tại qua nhiều năm, phục vụ cả người dân địa phương lẫn du khách. Dù mỗi nơi có cách nêm nếm khác nhau, điểm chung vẫn là sự chú trọng đến nguyên liệu tươi và hương vị hài hòa.

Điều làm nên sức sống của cháo canh không nằm ở sự cầu kỳ mà ở khả năng thích nghi với đời sống thường nhật. Đây là món ăn có thể bắt gặp từ những quán bình dân ven đường đến các cơ sở phục vụ khách du lịch. Sự hiện diện bền bỉ ấy cho thấy cháo canh không chỉ là một món ngon mà còn là một phần của văn hóa ẩm thực địa phương.

Một bát nước dùng nóng hổi, những sợi bánh mềm, chút ram giòn và hương thơm của hành lá tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng lại đủ để lưu giữ trong lòng thực khách dư vị của một vùng đất chân chất, giàu nghĩa tình. Và có lẽ, đó cũng chính là sức hấp dẫn bền lâu của món ăn đã đồng hành cùng đời sống người dân nơi đây qua nhiều thế hệ./.

Khác biệt thú vị giữa bánh bột lọc Quảng Bình và bánh bột lọc Huế Tuy cùng sử dụng nguyên liệu chính là bột năng, tôm và thịt, bánh bột lọc ở Quảng Bình và Huế lại mang những nét riêng về hương vị, hình thức và cách thưởng thức.