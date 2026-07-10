Trung Quốc kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất

Ngày 10/7, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc (MEM) đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp IV đối với các thảm họa địa chất tại thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận.

Kích hoạt được đưa ra trong bối cảnh dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và bão Ba Vì.



Theo thông tin dự báo, có thể sẽ có mưa lớn đổ xuống một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc từ ngày 10-13/7, trong đó thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc hứng lượng mưa lên tới 300 - 350mm.

Sau khi tham vấn và đánh giá chung với Bộ Tài nguyên thiên nhiên, MEM xác định có nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất ở phía Đông Bắc và Tây Nam thủ đô Bắc Kinh, cũng như ở khu vực Trung và Đông Bắc của tỉnh Hà Bắc.

Do đó, MEM yêu cầu các cơ quan chức năng tại các khu vực bị ảnh hưởng triển khai lực lượng cứu hộ, vật tư và thiết bị, đồng thời tăng cường kiểm tra và cảnh báo sớm.



Cùng ngày, Đài quan sát quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu cam đối với bão Ba Vì, cơn bão thứ 9 trong năm nay ở nước này. Dự báo, bão sẽ gây gió giật và mưa lớn ở miền Đông.



Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp I nghiêm trọng nhất./.

Siêu bão BAVI giảm cường độ và hướng về phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc) Bão BAVI di chuyển về phía Trung Quốc, không đi vào Biển Đông, nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. ​ ​

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