Môi trường

Hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả đáy từ 11 giờ ngày 11/7

Từ 11 giờ ngày 11/7, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả đáy theo lệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các địa phương hạ du được yêu cầu khẩn trương thông báo, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Thắng Trung
Thủy điện Hòa Bình trong thời điểm mở một của xả đáy. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Thủy điện Hòa Bình trong thời điểm mở một của xả đáy. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tối 10/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7561/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 10/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104m, mực nước hạ lưu 12,1m, lưu lượng về hồ 4.377m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.840m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11 giờ ngày 11/7.

Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng thời điểm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7562/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Nội dung văn bản nêu rõ, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông: cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi,… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Các địa phương báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hồ Hòa Bình #xả lũ #thủy điện #an toàn #phòng tránh Phú Thọ
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