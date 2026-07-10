Đồng Nai: Đánh thức dòng suối Đắk Woa, mở lối cho một vùng quê hết ngập

Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc suối Đắk Woa, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai nhiều năm qua luôn sống trong nỗi lo ngập úng mỗi khi mưa lớn.

Dự án nạo vét, xây kè và làm đường dọc suối Đắk Woa đang được đẩy nhanh tiến độ không chỉ mang theo kỳ vọng chấm dứt tình trạng ngập lụt cục bộ, mà còn mở ra không gian phát triển đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Chấm dứt nỗi lo ngập úng ven suối Đắk Woa

Mỗi khi bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân sinh sống dọc hai bên suối Đắk Woa, xã Bù Đăng lại đối mặt với nguy cơ ngập úng, sạt lở do dòng chảy bị thu hẹp và bồi lắng nhiều năm.

Không ít diện tích hoa màu, tài sản của người dân đã bị thiệt hại sau những trận mưa lớn, khiến việc đầu tư một công trình chỉnh trị dòng suối trở thành mong mỏi của người dân địa phương.

Sau thời gian triển khai, dự án nạo vét, xây kè và làm đường dọc suối Đắk Woa đang dần hiện rõ hình hài. Nhiều đoạn lòng suối đã được nạo vét thông thoáng, hệ thống kè đá được xây dựng kiên cố, mang đến niềm tin về một mùa mưa an toàn hơn.

Là một trong những hộ dân sinh sống lâu năm ven suối, ông Trần Minh Út, thôn Hòa Đồng cho biết, trước đây cứ vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh, nhiều lần tràn vào nhà gây thiệt hại tài sản.

"Trước khi có công trình, mỗi năm nước vào nhà hai, ba lần, có lúc ngập hơn một mét. Không chỉ gia đình tôi mà bà con sống dọc hai bên suối đều rất khổ. Nay Nhà nước đầu tư công trình này, ai cũng phấn khởi, mong sớm hoàn thành để không còn cảnh nước tràn vào nhà mỗi mùa mưa", ông Út cho biết.

Theo ông Út, điều người dân mong mỏi nhất lúc này là công trình được đẩy nhanh tiến độ để sớm phát huy hiệu quả, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống mỗi khi mùa mưa đến.

Không riêng gia đình ông Út, bà Nguyễn Thị Mỹ, ở thôn Vĩnh Thiện, cũng tự nguyện giao đất, chặt bỏ nhiều cây cao su đang khai thác để tạo mặt bằng thi công.

Dù diện tích đất bị ảnh hưởng không nhỏ, bà Mỹ cho biết gia đình hoàn toàn đồng thuận bởi lợi ích chung của cộng đồng. "Nếu làm được công trình này thì vừa đẹp, vừa giảm ngập cho bà con. Vì vậy gia đình tôi sẵn sàng giao đất, cưa cây để dự án triển khai thuận lợi", bà chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Minh, một hộ dân khác sống ven suối, cho biết nhiều năm qua nước lũ thường xuyên dâng sát nhà, có năm ngập sâu khoảng một mét. "Làm công trình này thì bà con ai cũng đồng tình vì vừa giúp thoát nước, vừa sạch đẹp môi trường. Chúng tôi chỉ mong công trình sớm hoàn thành để người dân yên tâm mỗi mùa mưa," ông Minh nói.

Sau thời gian triển khai, dự án nạo vét, xây kè và làm đường dọc suối Đắk Woa đang dần hiện rõ hình hài. Nhiều đoạn lòng suối đã được nạo vét thông thoáng, hệ thống kè đá được xây dựng kiên cố, mang đến niềm tin về một mùa mưa an toàn hơn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đẩy nhanh tiến độ vì mục tiêu chống ngập lâu dài

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án nạo vét, xây kè và đường đi dọc suối Đắk Woa có tổng chiều dài khoảng 3,8 km, tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng. Đến nay, hai tuyến nhánh đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng thi công, tuyến chính đạt khoảng 80%.

Đối với đoạn hạ lưu dài khoảng 4,7 km do Ủy ban Nhân dân xã Bù Đăng làm chủ đầu tư, địa phương đang huy động người dân phối hợp giải phóng mặt bằng để tiến hành nạo vét lòng suối, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa.

Theo thống kê, toàn bộ dự án chống ngập suối Đắk Woa có chiều dài khoảng 8,5 km dọc hai bên bờ suối, ảnh hưởng đến 429 hộ dân.

Ông Tạ Ngọc Phú, ở thôn Vĩnh Thiện cho biết, riêng khu vực thôn có gần 100 hộ dân chịu tác động do đặc điểm đất đai xen kẽ giữa mặt đường và hành lang suối. Dù vậy, hầu hết người dân đều thống nhất với chủ trương của Nhà nước.

"Bà con hiểu đây không chỉ là công trình chống ngập mà còn tạo cảnh quan, cải thiện môi trường và phục vụ phát triển lâu dài của địa phương. Một số hộ chỉ mong muốn những thiệt hại về cây trồng được ghi nhận để có cơ sở xem xét hỗ trợ khi có nguồn vốn phù hợp", ông Phú cho biết.

Theo ông Trần Xuân Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện đã cơ bản hoàn thành nhờ sự đồng thuận rất cao của người dân.

Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn chịu ảnh hưởng bởi đặc thù công trình thoát nước chủ yếu phải triển khai trong mùa khô, trong khi những năm gần đây thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa đến sớm và xuất hiện nhiều trận mưa lớn.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng thông tin, mới đây, đoàn công tác của thành phố Đồng Nai gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án thành phố Đồng Nai cùng chính quyền địa phương đã kiểm tra thực tế công trình.

"Qua khảo sát, đoàn thống nhất kiến nghị bổ sung một cây cầu bắc qua suối nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau khi dự án hoàn thành. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để đưa công trình vào khai thác trong năm 2027," ông Hiển cho biết.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bù Đăng, mục tiêu lớn nhất của dự án là khơi thông dòng chảy, xử lý triệt để tình trạng ngập úng và sạt lở hai bên bờ suối. Xa hơn, khi kết hợp với hệ thống đường dọc hai bên bờ, công trình sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Từ những đoạn bờ suối từng bị sạt lở, ngập úng kéo dài nhiều năm, đến nay những tuyến kè kiên cố đã dần hiện hữu. Không chỉ là một công trình hạ tầng phòng chống thiên tai, dự án suối Đắk Woa còn là minh chứng cho sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quá trình phát triển địa phương.

Khi công trình hoàn thành, kỳ vọng về một dòng suối thông thoáng, một môi trường sống an toàn và diện mạo đô thị khang trang hơn sẽ trở thành hiện thực đối với hàng trăm hộ dân xã Bù Đăng./.

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