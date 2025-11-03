Triều cường kết hợp thủy điện xả lũ, nguy cơ ngập hạ du sông Đồng Nai

Thủy triều đang lên, kết hợp thủy điện Trị An xả lũ điều tiết hồ chứa, dự báo mực nước sông Đồng Nai vùng hạ du lên xấp xỉ báo động 2 trong những ngày tới, cảnh báo nguy cơ ngập vùng thấp trũng thấp, ven sông.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước sông Đồng Nai đang lên; dự báo lúc 3 giờ 30 ngày 4/11 mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa sẽ đạt 1,9m, cao hơn mức báo động 1; đến 16 giờ ngày 5/11 mực nước lên 1,97m, xấp xỉ báo động 2; mực nước vùng thượng nguồn sông La Ngà còn ở mức cao.

Trong khi đó, trưa ngày 3/11 lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ Trị An ở mức trên 1.000m3/s; Công ty thủy điện Trị An vẫn duy trì mức xả lũ 160m3/s để điều tiết hồ chứa; tổng lưu lượng nước xả qua tuabin và đập tràn xuống hạ du 920m3/s.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo từ 13 giờ ngày 3/11 đến 13 giờ ngày 5/11 Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 140mm. Riêng địa bàn Đồng Nai tổng lượng mưa từ 100-150mm.

Cảnh báo cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch; trong mưa dông khả năng có xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

