Từ đêm nay đến 2/11, từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng. Trong khi đó, do mưa lớn từ đêm nay (30/10) đến 2/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Chiều tối và đêm 30/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 30/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn từ Nghệ An đến Huế

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Nghệ An ngập nặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Hôm nay (30/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15h ngày 30/10 cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 319,6mm, trạm Hương Hóa (Quảng Trị) 97,6mm, trạm Phong Điền (Huế) 79,2m…

Dự báo từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 01/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 700mm.

Từ đêm 31/10 đến hết ngày 01/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 150mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 30/10 tỉnh Thanh Hóa, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều tối và đêm 30/10, ở khu vực phía Đông Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 60mm/3h).

Lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Đà Nẵng

Nước sông Hoài dâng cao khiến hàng nghìn ngôi nhà cổ tại Hội An bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn, sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng), sông Hương (thành phố Huế), đang xuống. Mực nước lúc 14 giờ ngày 30/10 trên các sông như sau: Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,16m, dưới báo động 3 là 0,34m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 3,13m, dưới báo động 3 là 0,37m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 9,19m, trên báo động 3 là 0,19m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 5,09m, trên báo động 3 là 1,09m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3 là 0,2m; lũ trên sông Bồ, sông Hương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 khoảng 0,65m; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 là 0,2m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn, sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 từ 0,35-0,6m; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1 là 0,6m.

Cảnh báo: Từ đêm nay (30/10) đến 2/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An); sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức báo động 1.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại thành phố Huế tiếp tục giảm nhanh trong 1-2 ngày tới; nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 30 và ngày 31/10

Tây Bắc Bộ có mưa; riêng khu vực Lai Châu-Điện Biên có mưa vài nơi. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; riêng từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc từ 22-25 độ C, phía Nam từ 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, cao nhất từ 23-25 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C./.

Đợt lũ lịch sử gây hậu quả nặng nề cho các xã phía Tây Nghệ An Đợt lũ lịch sử gây hậu quả nặng nề cho người dân các xã phía Tây của tỉnh Nghệ An; toàn tỉnh có hơn 7.000 căn nhà bị hư hỏng, nhiều quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, tổng thiệt hại ước gần 3.500 tỷ đồng.