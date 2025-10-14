Đồng Nai: Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả lũ 2 lần trong ngày 14/10

Công ty Thủy điện Trị An điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn vào khung giờ 8 giờ sáng và 14 giờ chiều ngày 14/10 để điều tiết hồ chứa.

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, lúc 15 giờ ngày 13/10 mực nước thượng lưu hồ chứa đã đạt 61,794m (cao trình thiết kế là 62m).

Trong khi lưu lượng nước về hồ đạt 1.220 m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 480 m/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện 750 m3/s.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, Công ty thủy điện Trị An tiến hành tăng lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Theo đó, lúc 8 giờ ngày 14/10 lưu lượng nước xả qua đập tràn thủy điện Trị An tăng từ 480 m3/s lên 640 m3/s.

Lúc 14 giờ cùng ngày đơn vị vận hành hồ chứa tiếp tục tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 800 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 750 m3/s đến 820 m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai từ 1.550 m3/s đến 1.620 m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An, cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn.

Như vậy trong hai ngày 13 và 14/10, Công ty Thủy điện Trị An có 3 lần điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh phía Nam. Hồ Trị An ngoài chức năng chính phát điện với công suất 400 MW, cung cấp điện cho lưới quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai./.

