Cháy rừng dữ dội ở Pháp và Tây Ban Nha

Nắng nóng cực đoan tiếp tục đẩy Pháp và Tây Ban Nha vào tình trạng báo động khi các đám cháy rừng bùng phát dữ dội ở nhiều khu vực, khiến số người thiệt mạng gia tăng và diện tích rừng bị thiêu rụi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.



Tây Ban Nha đang chứng kiến một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất những năm gần đây, cướp đi sinh mạng của 12 người tại tỉnh Almeria thuộc miền Nam nước này.

Theo giới chức địa phương, phần lớn nạn nhân được phát hiện trong các phương tiện bị cháy rụi hoặc tử vong khi đang tìm cách chạy khỏi đám cháy trong đêm. Ngoài ra, 8 người bị thương và 23 người khác vẫn đang mất tích.



Giới chức vùng Andalusia cho biết nhiều nạn nhân đã rời khỏi nơi trú ẩn, bất chấp khuyến cáo ở yên tại chỗ của các cơ quan chức năng. Một số người tìm đường thoát qua lòng sông khô, nhưng khu vực này đã nhanh chóng biến thành “bẫy chết người” khi ngọn lửa lan quá nhanh.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong số các nạn nhân có cả công dân Anh và một số người nước ngoài khác.



Đám cháy tại Almeria bùng phát gần dãy núi Sierra de Los Filabres, đến nay đã thiêu rụi hơn 3.200 ha rừng và đất nông nghiệp. Khoảng 150 lính cứu hỏa cùng 220 binh sĩ thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp của quân đội đã được huy động để khống chế ngọn lửa.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác nhận, nhưng theo những người đầu tiên báo tin, một đường dây điện đã bị đổ và có thể đây là nguyên nhân đã làm bùng phát đám cháy trước khi lan sang khu rừng gần đó.



Trong khi đó tại Pháp, giới chức nước này cho biết cháy rừng từ đầu năm đến nay đã thiêu rụi hơn 25.000 ha đất, nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh Dân sự Julien Marion cho biết Pháp đã ghi nhận hơn 8.000 vụ cháy kể từ đầu năm và đang trải qua đợt nắng nóng thứ ba kể từ tháng 5.



Nhiều khu vực ở miền Tây nước Pháp tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng ở mức nghiêm trọng, trong khi các đám cháy lớn bùng phát ở nhiều địa phương suốt tuần qua.

Một trong những vụ cháy đáng chú ý nhất xảy ra ở vùng Đông Pyrenees, gần biên giới Tây Ban Nha, thiêu rụi khoảng 5.000 ha và buộc hơn 10.000 người phải sơ tán. Dù cường độ đám cháy hiện đã giảm nhưng giới chức Pháp vẫn duy trì mức cảnh giác cao do thời tiết khô nóng còn kéo dài.



Chính phủ Pháp cho biết sẽ mở các “trung tâm làm mát” dành cho người dễ bị tổn thương như người già, người vô gia cư và các nhóm có nguy cơ cao trước nắng nóng.

Khoảng 6.000 trong số 30.000 thiết bị điều hòa dự kiến lắp đặt cho các bệnh viện đã được bàn giao. Theo Cơ quan khí tượng Meteo-France, nền nhiệt cao có thể kéo dài ít nhất đến dịp Quốc khánh Pháp 14/7.



Đợt thời tiết cực đoan hiện nay đang làm dấy lên thêm những lo ngại về tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu tại châu Âu. Hội đồng Khí hậu cấp cao của Pháp cảnh báo các chính sách ứng phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu của nước này vẫn “chưa đủ mạnh" và Pháp đang bước vào “vùng nguy hiểm” khi hạ tầng, quy hoạch đất đai và cách tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội đều được xây dựng dựa trên điều kiện khí hậu “không còn tồn tại nữa.”



Tây Ban Nha và Pháp nằm trong nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng ở châu Âu. Các nhà khoa học nhận định hiện tượng Trái Đất nóng lên do phát thải nhiên liệu hóa thạch đang làm gia tăng tần suất cũng như cường độ các đợt nắng nóng, đồng thời khiến đất đai và thảm thực vật khô hơn, dễ bắt lửa hơn.

Trong bối cảnh nhiều khu vực ở Nam và Tây Âu vẫn chưa thoát khỏi nắng nóng kéo dài, giới chức hai nước lo ngại nguy cơ cháy rừng còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, kéo theo sức ép lớn lên lực lượng cứu hỏa, y tế và các hệ thống ứng phó khẩn cấp./.

Tây Âu trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận Đợt nắng nóng trong tháng 6 đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ theo tháng và mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại một số quốc gia châu Âu, hình thái thời tiết này làm gia tăng các ca tử vong do nắng nóng.

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