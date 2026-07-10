1 triệu phụ nữ và trẻ em gái mất quyền tiếp cận nguồn hỗ trợ thiết yếu

Ngày 10/7, Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đưa ra cảnh báo rằng ít nhất 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái đã bị mất quyền tiếp cận các nguồn hỗ trợ thiết yếu, do tình trạng cắt giảm mạnh chi tiêu viện trợ nước ngoài kể từ tháng 1/2025.



Theo báo cáo mới nhất, UN Women lo ngại nguy cơ các tổ chức vì phụ nữ sụp đổ vào đúng thời điểm nhu cầu hỗ trợ đang tăng vọt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài sau khi nhậm chức vào năm ngoái, trong khi các quốc gia tài trợ lớn khác cũng đang phải “thắt lưng buộc bụng.”



Bà Sofia Calltorp, Trưởng bộ phận Hành động nhân đạo của UN Women, cho biết các tổ chức vì phụ nữ có nguy cơ bị đóng cửa chính là những đơn vị đang ở tuyến đầu của các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Theo bà, mỗi USD bị rút khỏi các tổ chức vì phụ nữ đồng nghĩa với việc giảm đi sự hỗ trợ dành cho những người sống sót sau bạo lực tình dục liên quan đến xung đột, những người mẹ phải rời bỏ nhà cửa, những trẻ em gái bị buộc phải thôi học và những cộng đồng đang chật vật để sinh tồn.



Theo UN Women, vào thời điểm các cuộc xung đột vũ trang trên khắp thế giới đang ở mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em gái đang cần được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo.

Báo cáo của UN Women dựa trên phản hồi từ 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức vì phụ nữ tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng của khủng hoảng, cho thấy 84% các nhóm này ghi nhận nhu cầu đối với các dịch vụ của họ đã tăng lên kể từ tháng 1/2025.



UN Women cho biết cứ 10 tổ chức thì gần 9 đơn vị cho hay họ không còn khả năng đáp ứng mức độ nhu cầu hiện tại, trong khi 2/5 tổ chức được khảo sát dự kiến sẽ phải đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn trong năm tới.

Để duy trì hoạt động cho các tổ chức, báo cáo nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo và nhân viên đang phải đánh đổi bằng chính sức lao động và sức khỏe của mình.

Có tới 65% các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo cho biết nhân viên của họ phải làm việc không lương để duy trì các dịch vụ, trong khi gần 50% tổ chức ghi nhận tình trạng kiệt sức ngày càng tăng trong đội ngũ nhân sự.



Báo cáo của UN Women cảnh báo rằng bạo lực tình dục liên quan đến xung đột đã tăng gấp đôi vào năm 2025, ngay vào thời điểm các hệ thống được thiết lập để bảo vệ những người sống sót đang sụp đổ.

Báo cáo cũng phát hiện ra rằng 86% các tổ chức vì phụ nữ ghi nhận bạo lực giới gia tăng trong chính cộng đồng mà họ phục vụ.



UN Women nhấn mạnh việc cắt giảm viện trợ đang để lại những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ dừng lại ở việc làm tê liệt các hoạt động nhân đạo, mà có nguy cơ tiếp tay cho xu hướng cực đoan toàn cầu là hạ thấp và tước đi các quyền lợi vốn có của phụ nữ và trẻ em gái.

Theo báo cáo, 20% số tổ chức đã đình chỉ các hoạt động thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và bình đẳng giới, trong khi hơn 50% tổ chức báo cáo rằng họ chứng kiến sự sụt giảm tỷ lệ phụ nữ tham gia vai trò lãnh đạo cộng đồng và ra quyết định tại địa phương./.

Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em Chính sách và hệ thống hỗ trợ đang quyết liệt xóa bỏ bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em qua pháp luật và các chương trình can thiệp hiệu quả.

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