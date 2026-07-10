Đời sống

Hy Lạp: Hành khách hút chết do vỡ cửa sổ máy bay

Nhà chức trách Hy Lạp cho biết chuyến bay khởi hành từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đến Munich (Muchen, Đức) và đã bị gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh.

Thu Hằng
Máy bay của hãng hàng không Ryanair. (Nguồn: THX/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không Ryanair. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 10/7, một hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland đã suýt bị hút ra ngoài sau khi cửa sổ máy bay vỡ trong sự cố kỹ thuật nghiêm trọng buộc máy bay phải quay đầu trở lại sân bay khởi hành tại Hy Lạp.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhà chức trách Hy Lạp cho biết chuyến bay khởi hành từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đến Munich (Muchen, Đức) và đã bị gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh.

Một mảnh vỡ từ động cơ làm vỡ một cửa sổ ở khoang hành khách, khiến người ngồi gần cửa đã bị hút hướng ra ngoài do chênh lệch áp suất. Tuy nhiên, hành khách này đã may mắn được giữ lại nhờ dây đai an toàn và sự hỗ trợ của các hành khách ngồi gần đó.

Nhà chức trách cho biết hành khách trên bị bỏng do ma sát nhưng sức khỏe nhìn chung ổn định. Sự cố khiến nhiều hành khách trên máy bay hoảng loạn.

Trước đó, phi hành đoàn đã phát hiện vấn đề khi máy bay đang bay qua khu vực Bắc Macedonia và quyết định quay trở lại Thessaloniki do không thể khắc phục sự cố động cơ trong quá trình bay.

Sau khi phi công tuyên bố tình trạng khẩn cấp, các quy trình ứng phó tiêu chuẩn đã được kích hoạt tại sân bay Thessaloniki. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp lập tức được đặt trong tình trạng sẵn sàng.

Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn và được đưa đến khu vực kiểm tra riêng của sân bay. Có 4 hành khách được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế và phần lớn sau đó đã xuất viện. Hiện chỉ còn một người được tiếp tục theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.

Ryanair đã bố trí máy bay thay thế để đưa các hành khách tiếp tục hành trình tới Munich. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tai nạn máy bay #Sự cố máy bay #Sự cố máy bay Hy Lạp Hy Lạp
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