Hà Nội: Vì sao phố Quang Trung vẫn ngập dù đã hoàn thành dự án thoát nước?

Ngày 10/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) thông tin về tình hình thoát nước sau trận mưa lớn kéo dài 30 phút gây tình trạng ngập cục bộ trên một số tuyến phố trung tâm Thủ đô vào chiều tối ngày 9/7.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, chiều ngày 9/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, khu vực trung tâm Hà Nội ghi nhận lượng mưa phổ biến 40-80mm. Một số nơi có lượng mưa cao như Yên Sở 84,4mm, Việt Hưng 73,6mm, Hoàng Mai 63,7mm, Hai Bà Trưng 52,8mm và Thanh Liệt 46,5mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số điểm trên địa bàn thành phố xảy ra ngập cục bộ, gồm Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung-Trần Quốc Toản, nút giao Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu.

Khi mưa xảy ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã yêu cầu đơn vị thi công vận hành mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất để đảm bảo thoát nước cho khu vực xung quanh. Do dự án đang trong quá trình thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

“Tuy nhiên, do công tác vận hành cửa phai kết nối trục thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa Công viên Thống Nhất chậm, chưa kịp thời gây ra hiện tượng ngập cục bộ. Sau khoảng 30 phút khi cửa phai được mở thì các điểm úng ngập trên đã rút hết nước,” ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho hay.

Theo ông Hưng, hệ thống thoát nước cục bộ sau khi được đầu tư, đưa vào vận hành công tác tiêu thoát nước nhanh và các điểm úng ngập khác đều được kiểm soát ngoài sự cố đáng tiếc do thao tác vận hành của phai chậm kết nối hồ điều hòa Công viên Thống Nhất vào chiều tối qua.

“Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã tổ chức họp kiểm điểm ngay trong tối 9/7 để có rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức vận hành hệ thống, không để xảy ra sự cố như vừa qua,” ông Hưng khẳng định.

Dự án chống úng ngập cục bộ tại thành phố Hà Nội được khởi công từ tháng 3/2026 với tổng cộng 22 hạng mục, trong đó có việc thi công tại 16 vị trí trên các tuyến phố trung tâm như: Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Lê Lai, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ và Nguyễn Trãi.

Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay các hạng mục đã hoàn thành, qua đó góp phần quan trọng trong việc điều tiết nước trong mùa mưa diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

Hà Nội: Mưa lớn gây ngập cục bộ, giao thông khó khăn Tại một số tuyến phố và khu vực trũng thấp tại Hà Nội, nước mưa thoát chậm khiến nhiều đoạn đường bị ngập, các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm.