Chiến dịch 500 ngày đêm: Thêm căn cứ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở Quảng Trị

Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Hội thảo tập trung thảo luận làm sáng tỏ những căn cứ lịch sử, khoa học và thực tiễn liên quan đến khu vực nghi có mộ liệt sỹ; tập hợp, thẩm định và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, sơ đồ tác chiến, nhật ký chiến đấu, ý kiến của các cựu chiến binh cùng kết quả khảo sát thực địa để đánh giá, kết luận các thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo đúng quy định.

Theo Ban tổ chức, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào rạng sáng ngày 26/5/1972.

Trong nhiều năm qua, bằng sự nỗ lực của các lực lượng chức năng cùng sự hỗ trợ của nhân dân và các nhân chứng lịch sử, nhiều hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy, quy tập và đưa về an táng trang trọng.

Các đại biểu tham gia khảo sát thực địa, xác định các vị trí nghi có hài cốt tại hiện trường. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tuy nhiên, qua nhiều nguồn tài liệu, lời kể của nhân chứng, cựu chiến binh và kết quả khảo sát thực địa gần đây, vẫn còn nhiều căn cứ cho thấy tại khu vực này có thể còn nhiều hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, tháng 6/2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin "Hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26/5/1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị."

Hồ sơ nhận định, kết luận, hiện vẫn còn liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26/5/1972 tại Câu Nhi, khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000m2.

Qua nghiên cứu, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, dữ liệu quy tập qua các thời kỳ, kết quả khảo sát thực địa cùng nhiều nguồn thông tin từ nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, có thể khẳng định khu vực Câu Nhi chính là khu vực chôn cất liệt sỹ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh vào ngày 26/5/1972.

Số lượng hài cốt liệt sỹ đã được tìm kiếm, quy tập là 29 (có 1 hài cốt liệt sỹ có thông tin) còn khoảng 26 đến 54 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Ông Bùi Minh Hiệu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 9 cho biết, ngày 27/5/1972, thông tin ông nắm được là có 17 cán bộ chiến sỹ Đại đội 9 quay trở về được đơn vị sau trận đánh.

Số lượng bộ đội của Đại đội 9 tham gia trận đánh xác định được khoảng 110 người, như vậy có khoảng 93 người không trở về. Cho đến nay các cựu chiến binh đã xác định được tên tuổi 83 người.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh cho biết, trên cơ sở đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay, sự trùng khớp giữa lời kể nhân chứng, dữ liệu tổn thất chiến đấu, kết quả quy tập hài cốt liệt sỹ các năm trước đây cùng hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến đã cung cấp thêm nhiều căn cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn.

Hội thảo thống nhất tiếp tục tiến hành mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Các đại biểu tham gia khảo sát thực địa, xác định các vị trí nghi có hài cốt tại hiện trường. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Đây là vấn đề có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, liên quan trực tiếp đến công tác chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa, là trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng trong hệ thống chính trị đối với liệt sỹ và thân nhân các liệt sỹ.

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập chú ý công tác bảo đảm an toàn chặt chẽ trong từng khâu, từng bước.

Sau hội thảo, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả tổ chức hội thảo, đề nghị cho chủ trương xây dựng kế hoạch tổ chức mở rộng toàn bộ các khu vực còn nghi ngờ có vị trí chôn cất hài cốt liệt sỹ; đồng thời, tiến hành với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nhanh chóng, kịp thời, thận trọng, đúng quy định.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị./.

Khảo sát thực địa, làm rõ thêm căn cứ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Câu Nhi Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã nghiên cứu địa hình khu vực có thông tin về nơi các liệt sỹ hy sinh; khoanh vùng khu vực đã được tìm kiếm, các vị trí chưa tổ chức tìm kiếm...