Hà Nội yêu cầu cải tạo vỉa hè đồng bộ, tránh tình trạng "đào lên, lấp xuống"

Việc cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trên địa bàn Hà Nội được thực hiện đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật như hạ ngầm điện, viễn thông, hệ thống thoát nước, cấp nước, cây xanh và chiếu sáng... nhằm hạn chế tình trạng vỉa hè vừa hoàn thành đã phải đào lên để thi công các hạng mục khác.

Đây là nội dung được ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin tại họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều 10/7.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về cải tạo vỉa hè, ông Trương Hải Long cho biết, thời gian qua, trong quá trình tái thiết, chỉnh trang đô thị, việc triển khai các dự án hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tuyến vỉa hè. Do đó, quá trình thi công các công trình hạ ngầm có tác động đến việc điều chỉnh hè phố.

Thành phố đã phân cấp, ủy quyền cho các xã, phường thực hiện quản lý, duy tu, duy trì hè phố.

Khi triển khai phê duyệt chủ trương cải tạo, chỉnh trang hè phố, các địa phương cần nghiên cứu đầy đủ điều kiện đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống hạ ngầm, sự ổn định của hệ thống thoát nước, cấp nước, cây xanh, chiếu sáng, tủ điện cũng như việc chỉnh trang mặt tiền các công trình kiến trúc hai bên tuyến đường để bảo đảm tính đồng bộ. Nội dung này đã được thành phố quan tâm, chỉ đạo, ông Long nhấn mạnh.

Hiện, hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý, thiết kế cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến thiết kế hè đường cơ bản đã được Bộ Xây dựng tham mưu ban hành.

Các xã, phường và chủ đầu tư khi thực hiện cải tạo, chỉnh trang hè đường cần chỉ đạo các đơn vị tư vấn thực hiện đầy đủ quy trình lập hồ sơ theo quy định của Luật Xây dựng và nghị định của Chính phủ.

Trong quá trình lập phương án thiết kế, cần nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để lựa chọn giải pháp thiết kế và chủng loại vật liệu phù hợp với nhu cầu chỉnh trang cũng như điều kiện cụ thể của từng tuyến phố.

Theo đại diện Sở Xây dựng, việc này nhằm hạn chế tình trạng vỉa hè mới đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn lại phải đào lên để chỉnh trang, thiết kế lại; đồng thời nâng cao tuổi thọ công trình, giảm chi phí duy tu, duy trì, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách và tăng cường công tác giám sát, quản lý thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo sát sao, đồng thời các sở, ngành liên quan cũng tăng cường giám sát nhằm hạn chế tối đa tình trạng thi công nhiều lần trên cùng một tuyến hè phố.

Sau khi dự án hạ ngầm được triển khai đồng bộ và hoàn tất, việc chỉnh trang các tuyến phố sẽ được thực hiện đồng bộ, bảo đảm chất lượng công trình và vệ sinh môi trường liên quan đến hè phố./.

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