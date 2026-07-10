Hà Nội cụ thể hóa nhiều chính sách đặc thù của Luật Thủ đô 2026

Sau thời gian ngắn kể từ khi Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực, Hà Nội đã hoàn thành khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội trao quyền.

Đây được xem là bước đi quan trọng để tạo nền tảng pháp lý, đưa các chính sách mới nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sớm được thụ hưởng.

Thông tin tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chiều 10/7, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, trong quý 2/2026, thành phố tập trung cao cho công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Luật Thủ đô 2026.

Đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 59 nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 10 quyết định quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Luật trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông Nguyễn Công Anh, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô 2026, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm bảo đảm các quy định mới có thể thực hiện đồng thời với thời điểm Luật có hiệu lực.

Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 4/5/2026 về triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026.

Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố đồng thời ban hành các kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn; xây dựng danh mục văn bản cần ban hành và thành lập Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai trên toàn địa bàn.

Một trong những điểm mới của Luật Thủ đô 2026 là nhiều cơ chế, chính sách đặc thù chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được địa phương cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn.

Vì vậy, cùng với việc xây dựng các quy định mới, thành phố cũng rà soát toàn bộ hệ thống văn bản hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật sau khi Luật có hiệu lực.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết kéo dài hiệu lực đối với 23 nghị quyết còn phù hợp để tiếp tục áp dụng cho đến khi có văn bản thay thế.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, nhiều chính sách mới đã tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Nghị quyết số 14/2026/NQ-Hội đồng Nhân dân quy định người thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn thành phố được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm; hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thuộc thành phố quản lý.

Đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người bị tai nạn, thảm họa, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật nặng, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và một số đối tượng khác theo quy định; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 80% chi phí.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Nghị quyết số 56/2026/NQ-Hội đồng Nhân dân quy định mức xử phạt cao hơn quy định chung của Chính phủ đối với 28 hành vi vi phạm hành chính liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ, tập trung vào các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm quy định về cư trú, lưu trú và một số hành vi ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Công Anh, việc áp dụng mức xử phạt đặc thù không nhằm mục tiêu tăng thu ngân sách mà hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh văn minh, an toàn.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 48/2026/NQ-Hội đồng Nhân dân quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các doanh nghiệp được giảm tiền thuê hoặc thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng; được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố với lãi suất ưu đãi để đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; được hỗ trợ 70% kinh phí tham gia đào tạo ở nước ngoài và hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế gian hàng, vận chuyển sản phẩm khi tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố cũng ban hành nhiều cơ chế đặc thù khác liên quan đến hỗ trợ đầu tư, kinh doanh; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; phát triển nhà ở; bảo vệ môi trường; phát triển giao thông và kinh tế ban đêm có kiểm soát.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô 2026 được triển khai rộng khắp. Đến nay, toàn thành phố đã tổ chức hơn 250 hội nghị tuyên truyền với trên 50.000 lượt người tham dự; phát hành hơn 14.000 tài liệu tuyên truyền và đăng tải hơn 1.560 tin, bài giới thiệu các quy định của Luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, việc hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ đúng tiến độ đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để các cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô 2026 sớm phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc./.

Đưa Luật Thủ đô 2026 vào cuộc sống: Động lực kiến tạo không gian phát triển mới Luật Thủ đô 2026 chính thức có hiệu lực, mở ra cơ hội phát triển bền vững, đột phá cho Hà Nội với cơ chế đặc thù và chính sách đổi mới.