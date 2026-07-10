Quảng Trị triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh giao dịch 400 tỷ đồng

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh qua không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.

Lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026, các đối tượng tổ chức hoạt động cá độ bóng đá với phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo nhiều người tham gia.

Ngày 8/7, Ban chuyên án đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng liên quan; trong đó có 6 đối tượng thường trú tại thành phố Huế. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng có hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc."

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên tới khoảng 400 tỷ đồng.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, khởi tố 10 đối tượng Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong nước.